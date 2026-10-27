Ma Harry Kane meritava il Pallone d’oro?

“Work hard in silence, let success be your noise” (Lavora sodo in silenzio, lascia che sia il successo a fare rumore). Queste sono le parole che Harry Kane ha scritto in una storia Instagram, mentre il mondo del calcio lo stava incoronando Re. La corona, massima espressione di prestigio per un ragazzo inglese nato a Leytonstone, nel nord orientale di Londra, stesso quartiere al confine tra la zona 3 e la zona 4 della capitale britannica, che aveva dato i natali anche ad Alfred Hitchcock, il maestro del brivido che, nel 1942, aveva diretto il film The Trouble with Harry, titolo con il quale la stampa ha giocato diversi anni, quando il giovane attaccante degli Spurs, pur fornendo grandi prestazioni, non riusciva a vincere titoli. Ma oggi, a 33 anni, nell’ultimo segmento della sua carriera sportiva, si è preso tutto. Cancellando le delusioni per le finali perse e quei titoli (la Champions League ed Europeo) svaniti per un soffio. Un calcio di rigore.

Oggi, a trofeo assegnato, ci chiediamo: Harry Kane merita il Pallone d’oro? Sì, non ci sono dubbi. Quest’anno è difficile criticare la scelta della giuria internazionale designata da France Football. Il bomberissimo del Bayern Monaco e dell’Inghilterra ha giocato una stagione stratosferica, segnando 73 gol in 65 presenze tra club e nazionale, vincendo “solo” Bundesliga e Coppa di Germania con la propria squadra, mancando il successo nelle manifestazioni più importanti: Champions League e Campionato del Mondo. Ma è questo che conta? In una stagione dove non esiste un dominatore assoluto, il dibattito si fa ancora più acceso. Il Pallone d’oro è un premio individuale, non di club e chi dovrebbe premiare: il calciatore più vincente o il migliore in assoluto? Difficile decidere, perché le letture possono essere molto soggettive e assottigliarsi al proprio gusto personale.