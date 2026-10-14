Ma com’è che le squadre di calcio più forti d’Italia perdono in Champions? L’Inter di Chivu ancora a zero persino dopo San Siro e il Napoli di Allegri lo segue. E ora non possono permettersi più errori

Su Josep Martínez si concentrerà la rabbia, ed è comprensibile: a Madrid era già arrivato un suo errore, ieri un altro, in una partita in cui l'Inter ha anche sbagliato occasioni con Lautaro e Dimarco e preso una traversa con Calhanoglu. Ma fermarsi al portiere è comodo. Una squadra che a San Siro concede un rigore in contropiede, due gol in dieci minuti e un 2-4 a tempo quasi scaduto non ha un problema di singolo, ma di equilibrio. Chivu alla vigilia aveva detto che in Champions «bisogna sempre aggiungere qualcosa in più». Ieri, semmai, l'Inter ha tolto. Ed è un peccato, perché la squadra che ha vinto il ventunesimo scudetto e che sembrava aver trovato la direzione giusta in Europa sembra ancora un'altra cosa.

Il Napoli, invece, si è fatto male da solo in tre minuti. All'Estadio de la Cerámica era partito bene: all'8' Rrahmani ha ribadito in rete il pallone della sua stessa traversa, su cross di Gilmour. Poi Hojlund ha preso un'altra traversa al 22', e un minuto dopo è cominciato il crollo. Un retropassaggio corto di Politano intercettato, Mikautadze che salta Milinkovic-Savic e pareggia al 23'; al 26' Mouriño dalla distanza fa 2-1. Il Napoli ha continuato a tirare, il portiere del Villarreal ha detto di no, e all'86' Oluwaseyi ha chiuso i conti sul 3-1. «Chivu e Allegri battuti», titola la Gazzetta, che quasi quasi ci gode. Massimiliano Allegri da quest'estate allena il Napoli, la scelta di De Laurentiis per il dopo Conte che qui su MOW non avevamo preso benissimo. Anche per lui due partite e zero punti: alla prima, il 9 settembre, era arrivato lo 0-1 casalingo contro l'Arsenal, deciso da Ødegaard al 75'. Contro l'Arsenal ci può stare. Contro il Villarreal, dopo essere passati in vantaggio, molto meno. Il "corto muso" funziona quando il vantaggio lo difendi. Se lo butti via in tre minuti, resta solo il corto.