Una certezza che accomuna MotoGP e F1? I piloti si sono rotti il caz*o delle marchette, basta ascoltare Marc Marquez: “Ci sono dei limiti”

Proprio in Indonesia, Marquez aveva spiegato il suo punto di vista senza girarci intorno. “Noi piloti siamo i primi a volere che questo sport cresca, ma il mio punto di vista, in qualità di pilota, è che ci siano altri modi per crescere senza forzare così tanto, senza esigere così tanto da noi”, aveva affermato come riportato da Motorsport.com. “Qui, ad esempio, fa molto caldo: arrivi dal warm-up, sei sudato, fai una riunione veloce, ti cambi, c’è la parata, devi stare 20 minuti sotto il sole. Come piloti, la nostra volontà è quella di far crescere questo sport, ma entro certi limiti”. Parole, queste, che dovrebbero far riflettere chi di dovere.

Il problema è che i limiti, per gli organizzatori, sembrano inesistenti. Le multe introdotte lo confermano, certificando come la presenza agli eventi promozionali non sia più una scelta, ma un obbligo. Tradotto: se non ti presenti, paghi. E se continui a non presentarti, rischi anche sul piano sportivo. In pratica, nella combinazione più assurda di eventi, un campionato potrebbe persino essere deciso da una penalità di questo genere.

Tutto deve ruotare intorno allo show, un concetto carissimo agli uomini di Liberty Media. La F1 in questo ha fatto scuola, mandando su tutte le furie più di qualcuno. Il caso più famoso resta quello di Verstappen a Las Vegas nel 2023, quando definì il Gran Premio “99% show e 1% sport”. Sulla cerimonia d’apertura fu ancora più diretto: disse di essersi sentito “un clown” sul palco. E non si presentò neppure alla festa VIP al Wynn, alla quale Stefano Domenicali aveva chiesto la presenza di tutti i piloti. A margine del GP aveva raccontato di capire le ragioni commerciali dell’operazione, ma che non aveva alcuna voglia di recitare la parte del testimonial sorridente.