Kim Kardashian a Singapore ce l’ha fatta: nessun danno come a Monaco, ma una gufata a Hamilton l’ha tirata

Brundle l’ha avvicinata nuovamente durante la sua consueta camminata sulla griglia: “Ciao, Kim. Come stai?”. Lei ha risposto con una battuta che ha chiuso la partita: “Non conoscevo le regole? Abbiamo iniziato con il piede sbagliato?”. A quel punto, l’inglese ha sorriso e l’ha rassicurata: “No, va benissimo. È bello averti qui, Kim, in questo Gran Premio. Cosa ne pensi dell’entusiasmante mondo della F1?”.

Ed è così che quell’intervista rimasta in sospeso da Monaco si concretizza: “Penso sia incredibile, divertente e pazzesco, qualcosa che non avevo mai visto prima. È fantastico”. Brundle, insomma, ha ottenuto quello che gli era sfuggito nel Principato e la Kardashian ha dimostrato di aver capito come ci si comporta dentro al paddock o, come in questo caso, in griglia di partenza.

La conversazione, poi, si è spostata su Hamilton. Sir Lewis era arrivato a Singapore carichissimo, tant’è che tutta quell’energia la si era vista subito nella Sprint Race, passato da sesto a terzo in una manciata di metri con una partenza pazzesca. Kim conferma, speranzosa: “È in grande forma. Sto solo pregando per il meglio stasera”. Brundle allora le chiede se l’avesse visto fiducioso, con lei che risponde in maniera netta: “Sì, molto, e lo sono anch’io. Bisogna solo pregare per il meglio”.