Il mancato sorpasso di Charles Leclerc su Max Verstappen a Singapore? A condannarlo è stato un “dettaglio”

Il perché di quella scelta, che comunque non gli avrebbe garantito di vincere visto il passo di Max per tutto il GP, da metronomo, sta tutto in un dettaglio. Con Verstappen davanti e i cartelli di frenata fuori dalla sua visuale, Charles ha perso i riferimenti che usava normalmente per impostare la curva. “In quei momenti non hai molto tempo per pensare”, spiegato una volta terminato il GP ai media presenti a Marina Bay. “Ho visto che Max era partito un po’ male. Io invece ho avuto una buona partenza e mi sono messo al suo fianco. Poi lo spazio è finito, ma avrei fatto esattamente la stessa cosa”.

Il monegasco, infatti, ha raccontato che è stata proprio la prospettiva a complicargli la frenata: “Ero sulla sinistra, un po’ dietro di lui e non vedevo i cartelli sulla destra. Di conseguenza ho perso i miei riferimenti: di solito li uso proprio da quel lato per capire quando frenare. Ho provato a valutare la situazione nel modo migliore, ma Max è riuscito a restare davanti”.

Verstappen ha invece spiegato di aver impostato la curva pensando soprattutto a chiudere la porta alla Ferrari. “Ero lì per vincere, quindi dovevo fare tutto il possibile per rendere difficile a Charles entrarmi in ingresso. Era probabilmente l’unico modo per impedirgli di prendersi la testa della gara. Per fortuna lui è un pilota esperto e siamo rimasti puliti. È stato bello. Non è mai semplice capire dove sia il punto giusto per frenare, ma stavolta ha funzionato”.