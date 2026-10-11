Incredibile a Singapore: la FIA ferma Lewis Hamilton e non lo fa parlare dopo la gara, ma non è come pensate

Niente delusione per com’è andata la gara, come più di qualcuno aveva ipotizzato. La Scuderia ha infatti spiegato che Hamilton non si sentiva bene ed è stato visitato dal team medico della Federazione, che gli ha concesso di saltare tutti gli impegni con i media. Per lui non è nemmeno la prima volta: nel 2024, sempre a Singapore, lui e George Russell, allora ancora compagni in Mercedes, erano stati male dopo il traguardo, segno di quanto questo GP sia uno dei più duri dell’anno, capace di sfiancare anche piloti abituati a qualsiasi sforzo.

Il caldo, però, non è stato il suo unico problema. Sir Lewis era partito terzo ed era rimasto a lungo in zona podio, finché a un certo punto le cose si sono messe male. Con la Virtual Safety Car in pista, innescata dal ritiro di Lance Stroll al trentanovesimo giro, il muretto Ferrari lo ha chiamato ai box. Lui ha ignorato la chiamata e ha deciso di restare fuori, scelta che nel giro di pochi minuti si è trasformata in un boomerang.

Senza fermarsi, Sir Lewis è rimasto con le gomme ormai consumate e le conseguenze si sono viste subito. Non aveva più grip, non riusciva a difendersi e nel finale è stato passato da Antonelli e da entrambe le McLaren, Norris e Piastri. Da un terzo posto quasi sicuro ha chiuso sesto, con molti meno punti in tasca di quanto il suo weekend avrebbe meritato.