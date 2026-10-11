Feroce, calcolatore, mai in errore e pure con un certo cu*o: l’Indonesia è di Aprilia, ma Marc Marquez ha vinto comunque (anche sulla piega della nuova MotoGP)

Aprilia, se vuole provarci davvero, dovrà muovere da qui. E, forse, anche dalle parole dello stesso Marc Marquez nel media scrum di Lombok. Se analizziamo il tutto... è facile da spiegare. “Se giovedì mi avessero detto che in tutto il weekend avrei perso soltanto 3 punti da Bezzecchi pareggiando con Martín – ha detto - lo avrei considerato un sogno. E ci siamo riusciti. Nel complesso abbiamo fatto un grande weekend, siamo stati capaci di mantenere la costanza per tutto il fine settimana. È vero che in gara abbiamo sofferto molto, specialmente nella seconda parte, ma sono molto contento di come si è concluso il weekend. Ho spinto per alcuni giri e sentivo che per un po' riuscivo a tenere più o meno lo stesso passo di Martín, ma per 10 giri, esattamente come ieri nella Sprint, non per 27 giri. È vero che devo guidare in un altro modo, devo adattarmi a molte cose e oggi stavo solo cercando di mantenere un passo costante. Quando mancavano 12 giri alla fine avevo Acosta che stava giocando con me per via di un problema con la pressione delle gomme, Ogura che ha una parte finale di gara fortissima e l'unico con cui pensavo di potermela giocare era Di Giannantonio perché ha la mia stessa moto. Ma gli altri piloti erano più veloci di me e a volte bisogna saperlo accettare. È quello che ho imparato ed è quello che devo fare se voglio lottare per il Mondiale. Oggi ho avuto un calo enorme al posteriore, ma l'anteriore era perfetto. Alla curva 10 ho mollato un po', ma faceva parte della mia strategia: zero rischi. La mia strategia è stata semplicemente quella”.