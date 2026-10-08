[VIDEO] Il nuovo regolamento della MotoGP, i piloti che hanno detto di odiarlo e un dubbio atroce sulla questione

La giornata è stata una carrellata di occhi sgranati, prese di fiato e parole dette a mezza bocca. Le eccezioni però non sono mancate, a cominciare da Pedro Acosta che si è schierato senza mezzi termini contro la nuova scaletta: “Non abbiamo scelta, quindi non importa molto quello che pensiamo. Ma sarà un anno duro, molto duro. Sai quanto stress ha un pilota MotoGP durante un weekend di gara, noi abbiamo già tante sessioni in cui dobbiamo rischiare tutto. E non credo che fare la qualifica Sprint con 22 piloti in pista sia una buona idea, poi di nuovo una qualifica il sabato con 22 piloti, la Sprint e la gara della domenica. Voglio dire, saremo spesso stressatissimi. E io capirei il format se ci fossero la metà delle Sprint. Già adesso abbiamo moltissimi infortuni e verrà peggio. E poi se cadi sabato, senza warm up non puoi controllare cosa è successo alla moto. Anche perché se c’è qualcosa di rotto non hai tempo per aggiustare nulla”.



Per Pecco Bagnaia invece è una bella notizia, manca solo il warm up. Anche Marco Bezzecchi, in conferenza stampa con Jorge Martín e Marc Marquez, si è detto felice del cambiamento. Gli altri due invece no: per Marc questo approccio accorcerà la carriera dei piloti, anche se lui dice che “La mia ormai l’ho fatta”. Martín ha aggiunto che comunque la si voglia vedere i piloti non vengono presi in considerazione per questa storia. Ancora più straniante però è stata la netta divisione dei piloti sul warm up: per qualcuno, come Alex Rins, è completamente inutile: “Ho passato la mia carriera a sperare che lo togliessero e ora che lo fanno vado via”, ha raccontato con un sorriso.