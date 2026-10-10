Disastro Aprilia a Mandalika, Marquez in testa al mondiale: Bezzecchi e Fernandez fanno uno zero, Martín soffre la gomma e Marc vince

Bezzecchi e Fernandez cadono entrambi mentre si trovavano dietro a Di Giannantonio e Marquez, in quello che Acosta : Bezzecchi tenta di correggere la traiettoria nell’imbuto della prima curva, Raul lo tampona. Inutile cercare un colpevole. Nel frattempo Jorge Martín passa tutti e quattro i piloti che aveva davanti e si mette a picchiare sul cronometro, unico pilota per la prima metà di gara a girare sistematicamente sotto al minuto e 30. Questo fino all’ottavo passaggio, quando Jorge si trova costretto a cedere la posizione a Marc, che in quel momento si trovava a circa un secondo e mezzo, a causa di un surriscaldamento della gomma anteriore. Un errore di valutazione da parte della squadra che, con il 72% di umidità nell’aria e 61 gradi di asfalto è totalmente comprensibile. Martín da parte sua lascia molto spazio tra sé e Marquez e, di conseguenza, si trova a forzare il recupero che a due giri dalla fine lo porta a sbagliare, finire largo e chiudere in 4° posizione.