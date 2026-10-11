Perché la vittoria di Max Verstappen e il podio di Kimi Antonelli a Singapore sono (molto) più speciali del solito

Le due magie di Singapore sono senza dubbio le loro. Max Verstappen e Kimi Antonelli, primo e terzo sotto la bandiera a scacchi. Non che la gara di Charles Leclerc non sia stata buona, anzi, con il monegasco capace di rovesciare il suo weekend tra Q3 e i 62 giri di Marina Bay fino al podio, ma le altre due hanno semplicemente un peso differente. Sono i classici “statement”, quelli che più paura fanno agli avversari.

Verstappen la vittoria se l’è presa dopo un weekend sensazionale. Pole Position e vittoria tra Sprint Shootout e Sprint Race, pole position con un giro micidiale al sabato e gara dominata dalla prima all’ultima curva. L’unico attimo di incertezza è arrivato dopo lo spegnimento dei semafori, con l’olandese prima affiancato e poi quasi superato da Leclerc che gli scattava di fianco.

La sua risposta non ha lasciato scampo, con una staccata da studiare. Chiude la porta in faccia al monegasco e da quel momento niente e nessuno in pista è in grado di impensierirlo. Nemmeno i problemi della sua stessa Red Bull, che prima avevano fatto avvicinare Leclerc e poi gli avevano tagliato le comunicazioni via radio con Gianpiero Lambiase.