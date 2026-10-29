La sinistra non ve lo dice, ma Hitler era un socialista (e ammirava il sistema economico sovietico)

In effetti, sulla vera posizione di Hitler prima del 1933 possiamo in una certa misura solo fare congetture, perché Hitler tenne rigorosamente segreti i suoi piani, soprattutto per non urtare gli imprenditori. Nei colloqui con Otto Wagener, capo della sezione di politica economica della NSDAP, Hitler ribadì più volte l’importanza di mantenere segreti i propri progetti economici. Nel settembre 1931, per esempio, disse:

«La conclusione che se ne trae è quella che ho sempre sostenuto: questa idea non deve diventare oggetto di propaganda, né di alcun tipo di discussione, se non all’interno del gruppo di studio più ristretto. In ogni caso potrà essere attuata solo quando avremo in mano il potere politico. E anche allora avremo come avversari, oltre agli ebrei, tutta l’industria privata, in particolare l’industria pesante, i medi e grandi proprietari terrieri e, naturalmente, le banche.»

Nei discorsi rivolti agli industriali prima del 1933, Hitler si presentava come difensore della proprietà privata; in altri discorsi attaccava duramente il capitalismo. Spesso giocavano un ruolo considerazioni tattiche, e talvolta diceva semplicemente ciò che sapeva che il pubblico voleva sentirsi dire. Una cosa, però, è certa: l’intenzione principale di Hitler era evidentemente quella di conciliare i vantaggi dei principi di concorrenza e selezione (in senso socialdarwinista) con i «vantaggi» di un’economia controllata dallo Stato.

Mentre lo Stato avrebbe dovuto dirigere l’economia secondo il principio «l’interesse comune prima dell’interesse personale» e fissarne gli obiettivi, all’interno di questo quadro il principio di concorrenza non doveva essere abolito, perché a giudizio di Hitler era un importante motore dello sviluppo economico e del progresso tecnico. Ciò che contava, tuttavia, era che Hitler non condivideva i presupposti del liberalismo economico, secondo cui il bene comune nascerebbe dal gioco dei diversi interessi individuali.