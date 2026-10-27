Siamo tutti “Rocky Joe”: oggi piangiamo la scomparsa di Tetsuya Chiba, papà di “Ashita no Joe”, uno dei manga più importanti e rivoluzionari di tutti i tempi

Come fare a spiegare il portato storico, culturale, ma anche sociale e politico, di un manga come Ashita no Joe, in Italia conosciuto come Rocky Joe? Forse è il caso di partire dalla “fredda” cronaca, ovvero quella che ci impone di parlare della scomparsa del suo disegnatore, il meraviglioso Tetsuya Chiba, che ci lascia a 87 anni dopo averci regalato alcune tra le tavole più importanti della storia del fumetto e non solo. Già, perché la storia scritta da Asao Takamori, pseudonimo dello sceneggiatore Ikki Kajiwara, è una di quelle storie che entrano di diritto nell'olimpo della nona arte. Uscito sul finire degli anni Sessanta, Ashita no Joe ebbe subito un grande, anzi grandissimo successo in Giappone, conquistando anche quelle frange di studenti, liceali e universitari, più politicizzate e, in un certo senso, radicalizzate.

La storia di riscatto sociale, attraverso lo sport, di un “miserabile”, per dirla alla Victor Hugo, come Joe, una persona reietta, che viene proprio dai bassifondi della società e che arriva a toccare con mano la fama e il successo, per poi buttare tutto alle ortiche un po' per via del suo iconico caratteraccio e anche per una condotta morale, intima ed esistenziale, a cui non può concedere alcuna deroga, ha acceso gli animi di quegli studenti che, negli autunni caldi del Giappone di fine anni Sessanta, manifestavano, giustappunto “da Sinistra”, denunciando il militarismo, le contraddizioni di un capitalismo sempre più aggressivo e anche una sudditanza politica, economica ma, soprattutto, “esistenziale” nei confronti dei “padroni” rappresentati dagli Stati Uniti. Un Paese, quest'ultimo, la cui presenza militare e la cui influenza politica sul Giappone del dopoguerra erano al centro di molte di quelle contestazioni, anche alla luce della guerra in Vietnam.