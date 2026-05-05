River’s Edge: il miglior manga che (ancora) non conosci

A questo si aggiungono temi rilevanti già negli anni Novanta ma oggi ancora più urgenti: l’accettazione di una sessualità non conforme, il bullismo tra compagni di classe, i disturbi alimentari, la difficoltà di esprimere il proprio disagio in una società ipercompetitiva e le ansie legate alla ricerca di un posto nel mondo. Ansie che, a diciassette o diciotto anni, sono più che legittime.

Attraverso un terzetto di protagonisti, due ragazze e un ragazzo, Okazaki apre uno sguardo sfaccettato e contraddittorio sulla società giapponese, restituendone un ritratto affascinante proprio perché imperfetto.

La scelta dell’ambientazione contribuisce molto a questo effetto. Non la Tokyo più iconica, ma un sobborgo periferico, quasi una cittadina di provincia, dove pettegolezzi, maldicenze ed etichette vengono affibbiate senza un reale riscontro. Ripulirsi la reputazione, anche senza aver commesso alcuna colpa, diventa quasi impossibile in una società chiusa che finisce per replicare gli stessi stereotipi anche tra gli adolescenti. L’autrice, che ha interrotto la propria carriera a causa di un grave incidente, costruisce tutto questo con un tratto personale, abbozzato e caricaturale, ma sorprendentemente efficace nel restituire i caratteri dei personaggi. Il risultato è una storia cupa e dolceamara, ambientata nei dintorni di un canale di scolo dall’acqua limacciosa, accanto a un campo abbandonato dove la speculazione edilizia non è mai arrivata e dove sembra nascondersi qualcosa di perturbante, un segreto che incarna perfettamente le inquietudini dell’adolescenza.

Non c’è mai compiacimento nello scandalo o nella rappresentazione della sessualità. Tutto è dosato con grande precisione. Lo sguardo sul sesso è insieme disarmante ed elegante, estremamente vero, quasi bruciante per chi ha vissuto le stesse insicurezze e paure nel rapporto con l’altro.

River’s Edge è una storia di segreti, di ricerca dell’identità e di un bisogno disperato di connessione. I suoi protagonisti sono profondamente soli, pur vivendo immersi nella società, tra programmi televisivi e pubblicità che scandiscono le loro giornate. Colpisce quanto ogni ragazza e ragazzo organizzi la propria vita attorno agli orari della TV, segno di una pressione sociale costante e pervasiva.

È proprio negli spazi marginali, nei luoghi meno illuminati della periferia, che emergono le verità più profonde. Lì si nascondono i misteri, si rivelano le vere nature e diventa possibile creare legami autentici, anche condividendo qualcosa di indicibile.

Questo manga è eccezionale anche per il suo disegno, che rifiuta la verosimiglianza per adottare uno stile nervoso e scattoso, perfettamente in sintonia con il caos emotivo dell’adolescenza. Uno dei migliori manga che probabilmente ancora non conoscete. E forse proprio per questo, uno di quelli che vi resterà più addosso. Perché, come scrive Lorena Spampinato nel bellissimo Cade la notte: “Forse non ci separiamo mai davvero dal corpo adolescente che abbiamo abitato”.