Witch Hat Atelier è quasi magia, anzi tutta magia. Uno dei manga più belli degli ultimi anni diventa un anime

Scegliere di adattare in animazione Atelier of Witch Hat (conosciuto anche come Witch Hat Atelier), ovvero uno dei manga più riconoscibili degli ultimi anni per qualità del disegno e livello di dettaglio, è una scelta apparentemente naturale ma tutt'altro che semplice da realizzare. Gran parte del fascino dell'opera nasce infatti dalla mano della sua autrice, Kamome Shirahama, e dal modo in cui ogni tavola riesce a costruire un mondo visivo ricchissimo. Proprio per questo Bug Films si è preso il suo tempo, arrivando anche a posticipare l'uscita della serie. Il lavoro da fare era enorme. E il risultato si vede: siamo davanti a una delle serie più interessanti degli ultimi anni sul piano estetico, ma anche su quello narrativo.

La storia, in sé, è lineare. Coco è una bambina affascinata dalla magia, ma nata senza poteri in un mondo che separa rigidamente i maghi dalle persone comuni. L'incontro con un misterioso stregone dal cappello a tesa larga le apre una possibilità imprevista: usare la magia. Come spesso accade, tutto degenera. Nel tentativo di replicare un incantesimo, Coco scatena una magia proibita che pietrifica la sua casa e sua madre. A salvarla è Qifrey, un giovane mago che si trovava lì per caso e che, a quel punto, si ritrova anche a dover rimediare a quanto accaduto. Coco diventa così sua apprendista, con un obiettivo molto chiaro: imparare abbastanza da poter un giorno spezzare quell'incantesimo.

Questa sequenza, già potentissima nel manga, nell'anime viene resa con grande attenzione, soprattutto nel salvataggio in volo di Coco, che richiama per atmosfera e costruzione visiva alcune suggestioni del Castello errante di Howl, soprattutto per la scena del valzer nel cielo. Ma è l'intera serie a distinguersi per eleganza e coerenza stilistica. Le scelte registiche sono raffinate, come nel caso delle transizioni narrative affidate a libri pop-up animati, piccoli diorami che accompagnano lo spettatore tra uno spazio e l'altro e contribuiscono a dare corpo a un mondo che sembra uscire direttamente da un libro illustrato. Accanto alla componente visiva, regge molto bene anche il worldbuilding. Coco entra progressivamente in contatto con la società dei maghi, fatta di regole precise, gerarchie e divisioni interne. Ci sono scuole diverse, visioni opposte, e un equilibrio fragile tra chi concepisce la magia come strumento e chi la utilizza come forma di potere. Ma il punto più interessante è un altro, ed è ciò che rende davvero riconoscibile quest'opera.