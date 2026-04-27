Frankie hi-nrg è una sosta in autogrill in un viaggio di cui siete stanchi : ascoltate “Voce e batteria”

Esiste qualcosa che mi smuove, finalmente, perché oggi ho sentito e ho ascoltato Voce e Batteria e vi garantisco che ci vuole una consapevolezza e delle palle quadrate per prendere dei testi che hanno fatto la storia della musica italiana e ridurli a questo, ovvero battiti e parole.

Frankie hi-nrg mc ha deciso che era il momento di togliere invece che aggiungere, trasformando il nuovo album Voce e Batteria in un atto contro il superfluo riprendendo in mano i suoi classici privandoli di ogni protezione, lasciando nuda la sua metrica insieme al drumming di Donato Stolfi e agli scratch di Dj Stile.

È un ascolto che ti disorienta, io ad esempio ero in tangenziale mentre davo un primo ascolto e mi sono dovuta fermare in autogrill quando è partita Generazione di mostri perché non c’è rifugio. In questa versione 2026, il testo di Frankie diventa una profezia che si è avverata e che ti viene urlata in faccia con la calma gelida di chi non ha bisogno di alzare i toni per farsi sentire. È un brano che ti toglie il fiato perché elimina ogni distrazione melodica: sei solo tu, il battito della batteria e quella verità scomoda che ti fissa dallo specchietto retrovisore. E questo è il motivo per cui ti ritrovi fermo in un autogrill, con le mani ancora sul volante e gli occhi nel vuoto, a chiederti quando siamo diventati esattamente quello che Frankie aveva previsto. Personalmente, sono ripartita esclamando ad alta voce al mondo e a me stessa “Fanculo”.

Ti costringe a guardare in faccia il significato di ogni singola sillaba.

Ma questa è una sfida collettiva perché Frankie non è solo. Ha chiamato a raccolta i pesi massimi della musica italiana: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons.

Questi artisti si sono messi al servizio del ritmo, spogliandosi a loro volta di tutto.

La struttura di questo album è la prova definitiva che quando il testo è solido e l'interprete ha anima non serve nient'altro per riempire mente e corpo, è una lezione di stile che riporta l'hip hop alla sua funzione primaria di disturbo della quiete pubblica e Frankie lo sa bene perché lui non cerca l’approvazione di nessuno e chissenefrega se non piaci quando sei così fottutamente te stesso in ogni singola rima. Se capisci qualcosa ritieniti fortunato perché questo disco è un confronto diretto.

Ora questa sfida esce dalla radio e si sposta sui palchi del Voce e Batteria Tour 2026. Da maggio a settembre, Frankie porterà questa vivisezione sonora in giro per l'Italia.

Aspettatevi il nudo integrale della parola. Andare a vederlo non sarà come andare a un concerto, sarà come presentarsi a un appuntamento al buio con la propria coscienza, dove il drumming di Donato Stolfi batterà il tempo dei tuoi pensieri e la voce di Frankie scaverà dove non vuoi.

Andateci se avete il coraggio di restare soli in mezzo alla folla. Io ho già le mani sul volante, pronta a ripartire, sapendo che alla prossima tappa non ci sarà un autogrill a salvarmi dal silenzio che resta quando la musica finisce. Ma forse è proprio in quel silenzio che inizierò finalmente a sentire.

Il tour è pronto. Voi, invece, siete pronti a restare senza niente?