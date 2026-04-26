La migliore serie tv sui supereroi è un videogioco: il caso Dispatch

Al di là del comparto tecnico, con animazioni da film Disney, regia pulita ed eleganza visiva ormai rara persino nel cinema d’animazione, è la scrittura a colpire davvero. Dispatch è una boccata d’aria dopo anni di “racconti liofilizzati” che, nel tentativo di accontentare tutti, hanno finito per scontentare tutti. Qui i personaggi non sono figurine piatte: sono esseri umani con fragilità, difetti, inciampi reali. E a differenza di The Boys, dove spesso sesso e violenza diventano quasi un marchio di fabbrica, in Dispatch questi elementi non appaiono mai gratuiti: la storia rimane sempre intima, corale, mai pacchiana — pur facendo ridere, spesso e di gusto.

Nel percorso di Robert si può riconoscere un po’ chiunque: un uomo schiacciato da un’eredità familiare ingombrante e al tempo stesso animato dal desiderio sincero di “fare qualcosa di buono”, anche se quel qualcosa non è mai del tutto chiaro. Le scelte che compiamo non riscrivono radicalmente la trama (è e rimane sempre uno story driven, la direzione è comunque guidata dagli sceneggiatori) ma la qualità della scrittura rende il tutto paragonabile a una grande serie TV. Una di quelle che mancavano da tempo.

Una cosa molto curiosa, poi, è anche il fatto che il gioco è stato rilasciato a puntate. Infatti, il titolo è composto da otto “episodi” o capitoli che sono stati rilasciati a distanza di una settimana a coppie di due. Un ottimo modo per rendere costante l’attenzione e anche per dare modo al pubblico di riflettere e pensare bene a cosa avesse appena giocato (ed è anche il consiglio che vi do: se avete modo, cercate di spezzettare l’esperienza videoludica proprio ad episodi, anche perché la fine degli stessi è contraddistinta da bellissime canzoni proprietarie che sono un mezzo narrativo potente).

A rendere tutto ancora più efficace c’è la voce del protagonista, affidata ad Aaron Paul, volto storico di Breaking Bad. Il risultato è sorprendente: analizzando il supereroe nella sua vulnerabilità, nel suo senso di fallibilità e persino nella sua fatica quotidiana, Dispatch diventa il miglior racconto supereroistico degli ultimi anni. E, paradossalmente, anche la miglior serie TV del genere, pur essendo in tutto e per tutto un videogioco.

Essere supereroi non è mai stato così alla portata di…controller.