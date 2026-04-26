Nippon Sangoku, l’anime che sarebbe piaciuto a Marc Bloch

Alle volte bastano pochi minuti per capire di avere a che fare con qualcosa che conta davvero. È esattamente quello che ho pensato guardando la prima puntata, anzi i primi minuti, di Nippon Sangoku, l’anime, disponibile su Prime Video, prodotto da Studio Kafka e tratto dall’omonimo manga di Matsuki, che poi ho recuperato leggendo i cinque volumi fin qui pubblicati in Italia da Dynit. Ma perché questa serie dà subito una sensazione di importanza? Le ragioni sono abbastanza semplici e si possono riassumere in tre punti: la regia, la sceneggiatura e i temi.

Partiamo dalla regia. Nippon Sangoku rifiuta fin da subito le impostazioni più classiche di molti anime, scegliendo un approccio decisamente più cinematografico, con soluzioni che ricordano più Tarantino che la serialità animata giapponese più standardizzata. La messa in scena è ambiziosa e serve soprattutto a costruire un mondo credibile. Il contesto è quello che si potrebbe definire un post-apocalittico senza bomba atomica: il Giappone, schiacciato da una denatalità sempre più grave, si indebolisce progressivamente in uno scenario globale dominato da giganti come Cina, India e Russia, mentre anche gli Stati Uniti mostrano segni di cedimento. A questo si aggiungono guerre perse, terremoti sempre più devastanti ed epidemie che colpiscono una popolazione già ridotta. Il risultato è un Paese che crolla e regredisce, tornando a condizioni sociali e politiche simili a quelle dell’epoca Meiji. Il territorio si frammenta in tre blocchi principali, e nella regione centrale, Yamato, nasce Aoteru Misumi. Questo mondo non viene spiegato in modo didascalico, ma costruito con ritmo e durezza, lasciando che sia la regia a guidare lo spettatore dentro il collasso. Subito dopo, la narrazione si stringe su Aoteru, un ragazzo cresciuto da un bibliotecario, appassionato di storia militare, riflessivo e poco incline all’azione. Accanto a lui c’è Saki Higashimachi, sua moglie, impulsiva e coraggiosa. L’equilibrio tra i due si spezza quando Saki aggredisce un funzionario che sta vessando la popolazione locale, e la risposta del potere è immediata e brutale: Saki viene giustiziata senza processo. Aoteru, nonostante le sue conoscenze, non può intervenire, ma può fare qualcosa di diverso, trasformare quello studio in azione.