Che amico di merda! Roberto Saviano ricorda Dario Fo in prima pagina su Repubblica ma in realtà copia il libro di un attore senza citare la fonte (ancora…). Dopo MOW ci ricasca

“A dieci anni dalla morte del drammaturgo, il ricordo di un amico. Che confessa al premio Nobel quanto ci manca la sua voce di giullare in mezzo al rumore continuo dei social”. Posso dire? Se un amico per ricordami a dieci anni dalla mia morte copiasse le prime righe del suo articolo ben pagato su La Repubblica del 13 ottobre dal libro di un attore che su di me ha scritto un saggio, un po’ mi incazzerei. Permette, Dario Fo, ma è davvero un brutto modo di onorarla sul secondo giornale più importante d’Italia, persino in prima pagina: rubando il lavoro altrui, persino le frasi, senza citare le fonti, appropriandosi del lavoro di altri professionisti senza pensare di dover rendere conto a nessuno. Si direbbe una “illecita riproduzione”, dello stesso tipo che troviamo in Gomorra e che a luglio di quest’anno ha obbligato lo scrittore a pagare diecimila euro a Libra editrice. Bisogna riconoscere a Matthias Martelli, l’attore a cui Roberto Saviano ha fregato l’incipit dell’articolo, il finale e vari particolari raccontati in prima persona, di avere più fair play di MOW e certamente meno livore, perché noi siamo stati più cattivelli quando abbiamo scoperto che l’indiscussa autorità intellettuale dell’ultimo ventennio (son venti anni esatti che è uscito Gomorra, la prima traccia dell’attitudine di Saviano a copiare senza citare) ci aveva indiscutibilmente rubato tre mesi di ricerche, verifiche e rotture di balle annesse (spesso temerarie…) pur di fare qualche like sul caso Lavitola-Ranucci, di cui nulla sa se non ciò che ha letto sui giornali che hanno fatto il lavoro che lui non cita.

In ogni caso, visto che non lo fa Saviano, vi consigliamo di leggere il libro di Martelli, Il giullare ribelle. Vita apocrifa di Dario Fo (Baldini+Castoldi, 2026).