Sally Rooney non potrà più vendere i suoi libri nel Regno Unito perché pro-Pal, quindi leggete Sally Rooney

Pur ammettendo che Sally Rooney abbia detto cose imbecilli, non si combatte l’imbecillità di un individuo con l’imbecillità di Stato, anche perché è evidente che lo Stato, per capacità e dimensioni, sappia essere, se lo vuole, il peggiore degli imbecilli. La scrittrice irlandese non venderà più libri nel Regno Unito per via del suo sostegno a Palestine Action, un’organizzazione pro-Pal divenuta illegale secondo le leggi sull’antiterrorismo. Il palestinismo è una malattia infantile, la censura una malattia senile. La manovra non deve essere letta come una reazione statalista alla propaganda filopalestinese. Il Regno Unito è diventato negli ultimi anni un vero e proprio laboratorio di censura.

Si parte dal “Twitter Joke Trial” di Paul Chambers (2010, condannato per una battuta sull’aeroporto di Robin Hood, assolto nel 2012) e dal carlino nazista di Mark “Count Dankula” Meechan (2018, 800 sterline di multa). Poi Kate Scottow, arrestata nel 2019 per aver chiamato “uomo” un’attivista trans, e Harry Miller, schedato nel 2019 con un “non-crime hate incident” poi giudicato illegittimo. Dopo le rivolte di Southport dell’estate 2024 arrivano Lucy Connolly (31 mesi per un tweet sugli hotel dei migranti), Jordan Parlour (20 mesi), Tyler Kay (38 mesi), Julie Sweeney (15 mesi) e Bernadette Spofforth (arrestata e non incriminata). Seguono gli arresti per tweet e chat: i genitori Maxie Allen e Rosalind Levine (gennaio 2025, per un gruppo WhatsApp scolastico, 20.000 sterline di risarcimento), Julian Foulkes (Kent), il veterano Darren Brady (2024, per un meme), il vigile del fuoco Robert Moss (accuse cadute nel febbraio 2026), la visita della polizia alla giornalista del Telegraph Allison Pearson (novembre 2024) e Graham Linehan, arrestato a Heathrow nel settembre 2025 da cinque agenti armati per tre post. Sul fronte religioso ci sono Hamit Coskun, condannato nel 2025 per aver bruciato un Corano e assolto in appello perché “non esiste il reato di blasfemia”, Adam Smith-Connor, Livia Tossici-Bolt e Isabel Vaughan-Spruce per preghiere silenziose davanti alle cliniche per aborti, e Hatun Tash, arrestata a Hyde Park nel 2022. Chiude l’elenco il divieto d’ingresso a Ezra Levant e Avi Yemini di Rebel News perché considerati di estrema destra (maggio 2026).