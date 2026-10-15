Dopo Ranucci il Campo Largo punta su “la mossa” di Marisa Laurito: ma a che titolo l’opposizione delega le battaglie al varietà?

L’occasione di questo inatteso sodalizio nasce dalla massiccia offensiva istituzionale orchestrata dal centrosinistra, che si è coordinato con una vasta rete di avvocati e attivisti per depositare ben trenta ricorsi nei Tribunali e in Cassazione destinati ad approdare alla Corte Costituzionale contro la riforma del sistema di voto approvata dalla maggioranza. Una mossa di stretta tattica parlamentare e di pressione legale che rientrerebbe nella normale dialettica democratica, se non fosse per il colorito parterre di personalità reclutate per fare da cassa di risonanza alla mobilitazione. Tra i circa cinquecento aderenti figurano infatti colonne storiche dell’Ulivo e della Prima e Seconda Repubblica come Romano Prodi e Massimo D’Alema, affiancati da magistrati, saggisti, politologi e persino nomi noti del mondo dello spettacolo come Monica Guerritore e Carla Signoris. Ma è proprio l’adesione entusiastica di Marisona nazionale a catturare l’attenzione dei commentatori, trasformandosi nel perfetto caso di studio su come la politica d’opposizione oggi intenda la comunicazione di massa. Nella storia professionale dell’attrice, il vertice di popolarità canora risale a Sanremo 1989 con la scanzonata ed esilarante esibizione in Il babà è un doce (scritta da Renzo Arbore), classificatasi alla dodicesima posizione in classifica.

Marisa Laurito è stata intervistata sui quotidiani per chiarire la natura delle sue perplessità legali contro il provvedimento: la neo-costituzionalista ad honorem ha offerto una bizzarra lezione di Diritto Pubblico, paragonando la nuova legge elettorale a una porzione di fegato alla veneta preparata senza la consueta retina protettiva per la cottura: un piatto che le risulta già poco gradito di suo e che, privato di quell’involucro fondamentale, le appare del tutto inaccettabile. Una metafora che ha fatto subito il giro dei social e delle trasmissioni d’approfondimento, diventando il manifesto ironico dei detrattori della riforma. C’è da dire che questa metafora culinaria è utile a spiegare la nuova riforma “papale papale” e renderla così con un linguaggio pop accessibile a tutti. A occhio e croce Marisa Laurito potrebbe sembrare più vicina all’ideologia del centrosinistra che il centrosinistra stesso: occhio.