Meloni si incazza per l'accordo Trump-Putin sul gasolio? Sticaz*i. L'Europa la vogliono prendere loro e noi ve lo diciamo da un anno (e pure il generale Camporini su MOW)

La ciliegina sulla torta è arrivata con il deal a sorpresa sul gasolio tra Trump e Putin. Il presidente atunitense ha annunciato una prima fornitura di oltre 300.000 tonnellate di gasolio, pari a circa 2,25 milioni di barili, destinata ai mercati statunitense e internazionale. Ha indicato inoltre 500.000 tonnellate a novembre, un altro milione successivamente e ulteriori tre milioni in tempi brevi. Insomma: un mare di gasolio per gli Usa mentre il resto dell'Europa deve fare i conti con l'incessante aumento dei prezzi del carburante. Si tratta di un bella clava propagandistica che gli Usa hanno consegnato nelle mani di Putin che può adesso martellare la retorica di Bruxelles. La risposta all'intesa, sponda europea, è arrivata da Giorgia Meloni. Con Emmanuel Macron e Friedrich Merz impegnati a contrastare l'economia cinese, l'onere di replicare alla convergenza trumputiniana è toccato alla premier. Secondo Meloni l'intesa sul gasolio russo “rischia di legittimare Putin”. “L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa”, ha detto Meloni in Senato spiegando che “l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina”. E pensare che qualche anno fa Giorgia Meloni era uno dei principali interlocutori dell'amministrazione Trump, il leader che avrebbe dovuto fare da ponte tra il sovranismo di Donald e l'agenda dell'Ue. Quella stagione è finita da un pezzo.