Ma quanto è da boomer andare a un concerto di Ligabue? Ve lo diciamo noi che ci siamo andati

Ci sono artisti che ascolti e artisti che, volente o nolente, ti ritrovi dentro la biografia. Ligabue appartiene alla seconda categoria. Puoi anche passare anni senza mettere su un suo disco, convincerti che certe canzoni appartengano a un'altra versione di te, poi parte Balliamo sul mondo e scopri che quella versione non se n'è mai andata davvero. Sabato sera, a Milano, Ligabue ha cantato 23 canzoni, da Balliamo sul mondo a Certe notti, passando per Marlon Brando è sempre lui, Piccola stella senza cielo, Una vita da mediano e Urlando contro il cielo. Una scaletta che attraversa decenni di musica italiana, ma anche le vite di chi quelle canzoni le ha cantate e amate. Il Forum è pieno. Migliaia di persone, generazioni diverse, storie che non si conoscono e che per un paio d'ore finiscono per avere la stessa colonna sonora. C'è chi Ligabue non ha mai smesso di ascoltarlo e chi, probabilmente, non lo ascoltava da anni. Eppure sono tutti lì, a cantare le stesse parole, spesso senza neppure doverci pensare. La domanda, però, è un'altra: siamo andati a sentire Ligabue o siamo andati a ritrovare noi stessi?

Io ci sono andata con la mia amica Caterina, con cui da anni colleziono ricordi, e con mia figlia Nina. Due donne della stessa età, una ragazzina di tredici anni e probabilmente tre modi diversi di ascoltare le stesse canzoni. Con Caterina abbiamo attraversato momenti bellissimi e altri che avremmo volentieri evitato, siamo cresciute, abbiamo cambiato abitudini, affrontato cose che da ragazze non avremmo neppure saputo immaginare. Nina, invece, ha tredici anni. L'età in cui noi cominciavamo a costruire i ricordi che oggi siamo venute a cercare. Lei probabilmente non lo sa ancora, ma magari tra trent'anni ricorderà questa serata per motivi completamente diversi dai nostri. E questa cosa, a pensarci, mi piace parecchio.

Ligabue, intanto, fa Ligabue. Non deve reinventarsi, non deve convincere nessuno di essere ancora quello di trent'anni fa. Sale sul palco e mette in fila canzoni che hanno già fatto buona parte del lavoro da sole. Il pubblico le conosce e le aspetta, a volte sembra quasi che sia lui ad accompagnare il Forum e non il contrario. Ma sarebbe troppo facile liquidare tutto come nostalgia. Perché la nostalgia, da sola, non basta a tenere in piedi un concerto. Può convincerti a comprare un biglietto, magari anche a spendere una cifra considerevole per tornare adolescente un paio d'ore, ma poi sul palco qualcuno deve pur esserci. E Ligabue c'è, con quella voce ruvida e un repertorio che, piaccia o meno, ha lasciato un segno nella musica italiana.