Ligabue si prende il posto degli influencer per raccontare la provincia: abbiamo letto “Fuori e dentro il borgo”, ecco perché forse dovreste anche voi

Intanto, nel “borgo” di Ligabue non c’è marketing.

Stiamo mica parlando di borgo come frutto antico della tradizione, roba da scampagnata domenicale quando non sai che diavolo fare perché la città ti stritola. Qui il borgo è un organismo popolato da indigeni furiosi, divertenti, affamati di vita vera e di vita travestita da morte, non da turisti alla ricerca di quel sapore raro che sa tanto di “come eravamo belli quando tutti insieme vivevamo in campagna e c’avevamo le galline, la vita era semplice e tutto il resto”. Qui c’è Freccia che finisce in un fosso, morto di overdose. “Fu trovato in un fosso. Immerso a metà. A testa in giù”. La sua storia, come altre di questo libro, costituiranno lo scheletro della sceneggiatura di “Radiofreccia”, l’esordio del Liga dietro la macchina da presa.

Nonostante i conflitti e le tragedie, “quel tipo di innocenza, sia chiaro, un po’ la rimpiango”. Lo scrive Ligabue, nella nuova prefazione al libro. Si tiene lontano dalla nostalgia, accuratamente. Si tiene lontano da pericolosi raffronti fra ieri e oggi, saggiamente. Però ogni tanto si lascia scappare qualcosa. Quando scriveva il libro non riteneva di conoscere davvero la provincia italiana (perché immaginava fosse “tanta, varia ed eventuale”), solo i borghi che decise di descrivere attraverso le vicende di Virus, Bonanza, il Tondo, Omero, Cosmo e altri ancora. O di Freccia, ancora impresso nei nostri occhi con il volto di Stefano Accorsi. O del mitologico amuleto Little Taver, che tante volte ha portato con sé in tour lungo una nazione che, osservata città dopo città, forse lo ha convinto: in realtà, la provincia italiana l’aveva sempre conosciuta molto bene. Oggi chi conosce quei luoghi che a Pier Vittorio Tondelli (“Tondelli che moriva tre piani sopra il mio appartamento”), per certi versi, stavano stretti? Freccia lo trovarono “sotto un cavalcavia nei pressi di Carpi”. Ecco, oggi chi ci racconta quella che alcuni hanno ribattezzato Carpistan? Pare tutto troppo arduo, troppo rischioso. Più confortevoli le pagine da “ma pensa te!”, quelle in cui si tramandano le imprese di Virus col Buondì, in cui si parla delle nozze all’emiliana come di “un trionfo di riti incrollabilmente uguali a se stessi”.