Michele Morrone farà il film Maserati con Al Pacino e Anthony Hopkins? Complimenti al manager, l’uomo più capace del mondo

Canta, recita, dipinge. Scrive (probabile), dirige (possibile), compone (non è da escludere). E di sicuro fa le zucchine alla scapece più buone di quelle di tua nonna. Michele Morrone tutto può, e meglio di te. Citando Federico Buffa a proposito di LeBron James, a sua volta debitore di una frase di Giulio Andreotti: l’onnipotenza logora chi non ce l’ha. E noi, che onnipotenti non siamo, possiamo al massimo logorarci parlando di lui. Ma siamo certi che saprà farsi una risata, tanto il successo i soldi e la fama sono già dalla sua, a noi resta la penna in mano. Morrone sarà Alfieri II Maserati, uomo decisivo nell’ascesa della casa automobilistica. Morrone è protagonista del film, a fianco a lui Anthony Hopkins, Al Pacino, Jessica Alba, Andy Garcia. A fianco, sottolineiamo. Il produttore Andrea Iervolino prosegue il suo progetto in quattro parti sulle eccellenze italiane dopo Ferrari e Lamborghini, perché “siamo un paese dai molti geni che hanno lasciato una legacy enorme. Nel settore dell'auto queste famiglie sono state apripista, ben più avanti della curva”, disse a Variety nel 2023. Eccellenti geni interpretati da altri eccellenti geni attoriali. E la faccia di questo terzo film è, appunto, Michele Morrone: complimenti a lui e al suo agente. Se Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari erano stati interpretati da due stranieri, Frank Grillo e Adam Driver, stavolta la faccia del brand torna italiana.