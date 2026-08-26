Casa, moglie, cane. E una pistola: The Dog Stars è l’enciclopedia post apocalittica di Ridley Scott

È questa la parte in cui The Dog Stars diventa bellissimo. Ed è anche quella in cui Scott sembra concedersi maggiormente alla follia. C’è qualcosa, in alcuni passaggi di questa parte centrale (e anche in quella immediatamente successiva), che ricorda quasi Rapture di BioShock: lo stesso senso di trovarsi davanti ai resti impazziti di una società che continua a mettere in scena se stessa quando ormai non esiste più nessuno a cui mostrarla. La parodia, la follia e un certo malato fascino arrivano a livelli altissimi, con personaggi e situazioni che sembrano provenire da una versione febbricitante e grottesca del sogno americano (soprattutto di quello anni Quaranta-Cinquanta). Tutto è riconoscibile e contemporaneamente deformato, come se le vecchie abitudini, i rituali e persino le ossessioni del mondo precedente fossero sopravvissuti alle persone che li avevano creati. Scott lascia che questo universo diventi per qualche momento eccessivo, storto, persino ridicolo, e proprio per questo terribilmente affascinante. È una Rapture senza oceano, sprofondata non negli abissi ma dentro gli spazi smisurati dell’America, dove la civiltà continua a esistere sotto forma di caricatura malata di se stessa. Scott prende quel piccolo paradiso e lo immerge dentro un mondo che continua a ricordare ai protagonisti di essere morto. Quando arrivano gli attacchi, quando la violenza entra dentro questo equilibrio e quando il viaggio deve ricominciare, il regista torna a essere semplicemente Ridley Scott. Azione, horror, improvvise esplosioni gore, corpi, sangue, paesaggi sterminati e soprattutto una gestione dello spazio che pochissimi registi contemporanei possiedono ancora. Scott sa perfettamente dove mettere una macchina da presa quando davanti ha un uomo, una montagna e chilometri di nulla. Sa rendere il Cessna un minuscolo punto nel cielo e contemporaneamente farci sentire tutto il peso di chi si trova dentro quella cabina. Ed è forse proprio questo il risultato più impressionante di The Dog Stars. Il cinema post-pandemico e post-apocalittico ormai lo conosciamo fin troppo bene. Città abbandonate, natura che riconquista gli spazi, piccoli insediamenti umani, bande di predoni, uomini che hanno perso qualsiasi forma di civiltà. È un immaginario che negli ultimi anni abbiamo visto praticamente ovunque. Eppure, raramente negli ultimi lo abbiamo visto così bello. La fotografia e la messa in scena restituiscono un mondo enorme e vuoto, terribile e meraviglioso allo stesso tempo. Un pianeta che ha continuato tranquillamente a esistere dopo la quasi scomparsa dell’uomo e che forse, senza di noi, sembra persino respirare meglio.