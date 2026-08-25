La fine di Oak Street con Anne Hathaway e Ewan McGregor è un mix tra Stand by me e Jurassic Park

Gettare il presente abitudinario delle piccole dinamiche famigliari in un contesto di pura sopravvivenza per la vita e per la morte, con la presenza di dinosauri e creature preistoriche assetate di sangue, è senza ombra di dubbio uno spunto molto acuto che getta lo spettatore in una vicenda al tempo stesso famigliare e straniante. Anche il modo in cui vengono presentate le creature del passato non è chiassoso e banale come negli ultimi Jurassic World, in cui non si fa neppure in tempo a capire cosa si stia facendo che già si sono mostrati Velociraptor e T-Rex a manetta. Qui, invece, la tensione sale in modo molto elegante, grazie a una regia e a una sceneggiatura, entrambe curate da David Robert Mitchell, più vicine a un film di genere horror che d’avventura. Soprattutto i momenti in cui la famiglia americana si accorge che qualcosa non va nel suo incantevole e “protetto” quartiere sono i più riusciti: nella solita via di casa ora non c’è più luce e la tranquillità delle giornate viene interrotta da una serie di inquietanti grida dei vicini, appunto oggetto della furia carnivora dei dinosauri. Anche l’insistenza, un po’ più avanti nel film e una volta scoperta “l’invasione” delle creature, o per meglio dire lo spostamento temporale della zona, di mostrare cadaveri di persone lungo le vie dell’isolato, con anche qualche corpo senza vita di ragazzine e ragazzini, è stato un tocco di classe molto inaspettato per un film mainstream come questo, e di sicura controtendenza rispetto alle zuccherose pellicole degli ultimi vent’anni. Certo, poi La fine di Oak Street non è un film perfetto, anzi. Sicuramente, dal punto di vista della CGI e degli effetti speciali, i dinosauri e le varie creature preistoriche hanno un livello di verosimiglianza e di realizzazione “pura” certamente tarato verso il basso. Lo stesso regista ha ammesso che non aveva come obiettivo quello di presentare creature verosimili ma semplici “mostri del mesozoico”, quasi più come li si immaginava negli anni Ottanta piuttosto che come vengono studiati oggi. Se questa è una scelta sicuramente da rispettare, la realizzazione in computer grafica è piuttosto scadente, con dinosauri dalle anatomie sbagliate, uno Spinosauro che sembra uscito da Jurassic Park III, con ancora un’impostazione soltanto terrestre quando ormai si sa da tempo che era un animale semi-acquatico con una coda adatta al nuoto, oppure con un piumaggio fatto talmente male che pare essere una pelliccia da mammut invece di piume o proto-piume.