Ma davvero si sono fumati le ceneri di Tupac? Suge Knight racconta quello che sembra l’episodio di una serie sulla Death Row

Il dettaglio nuovo è che Knight avrebbe spiegato proprio questo ad Afeni: non poteva farlo, era in libertà vigilata. Gli altri invece sì. Naturalmente tutto questo va preso per quello che è: il racconto di Suge Knight. Non esiste qui una ricevuta della cremazione da 1,2 milioni di dollari, né un verbale della serata in hotel che certifichi quante canne siano state rollate e con quale percentuale di Tupac. È una versione raccontata dall'uomo che quella notte era in macchina con il rapper e che da quasi trent'anni continua ad aggiungere pezzi alla storia.

Nel frattempo, Tupac è morto da quasi trent'anni e il suo omicidio continua a produrre materiale sufficiente per una serie televisiva infinita. Duane “Keefe D” Davis è accusato dell'assassinio e Knight sostiene che non fosse l'unico coinvolto. Ma forse la parte più surreale è proprio il modo in cui Tupac continua a ricomparire. Una volta è un ologramma sul palco. Una volta è una teoria sul suo omicidio. Una volta è qualcuno che giura di averlo visto vivo. Vero che le leggende non muoiono mai, ma non pensavamo si intendesse in tal senso. E adesso Tupac, se diamo credito a Knight, è diventato pure cenere dentro una canna in una stanza d'hotel di Las Vegas. È il genere di storia che non sai se archiviare sotto “cronaca”, “leggenda urbana” o “serata particolarmente intensa”. A volte è una storia è così folle da sembrare perfetta per diventare leggenda. Come quella di una stanza d'hotel, alcune canne e un pugno di cenere. Tupac è morto nel 1996. Ma Suge Knight sembra non aver ancora finito di raccontare cosa gli è successo.