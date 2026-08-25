Il Top Gear che vorremmo? Eccolo: Dizzee Rascal impazzito per la Fiat Punto (e la Coupé)

Dimenticatevi le recensioni patinate da garage milionari e i toni felpati delle riviste patinate. Insomma, lasciatevi alle spalle il solito catechismo a base di supercar inaccessibili. Se c'è una cosa che il giornalismo automobilistico contemporaneo ha dimenticato, è la capacità di raccontare cosa significasse davvero un'auto per chi la strada la viveva sul serio. E oggi a raccontarvelo è proprio chi di auto magari non se ne intende troppo, ma di nostalgia invece, ne sa parecchio. E quella stessa nostalgia ce la racconta con entusiasmo e senza nessun accenno di malinconia Dizzee Rascal, leggenda assoluta del grime britannico e colonna portante della cultura pop anni 2000. A restituirci quel senso di meraviglia purissimo ci ha pensato proprio lui, pubblicando un reel su Instagram dove sembra un bambino che scopre per la prima volta il Luna Park, ma in realtà è un adulto alla vista di un’iconica Punto. Il rapper londinese si imbatte in un raduno informale e viene rapito dall'icona tutta italiana, scatenando un momento di nostalgia automobilistica di rarissima genuinità.



E così la Punto diventa l'icona di periferia: “È un'auto leggendaria della mia epoca. Nel quartiere, cazzo, sarebbe potuta benissimo essere una Ferrari”. Con questa battuta, Dizzee Rascal demolisce trent'anni di snobismo d'oltremanica verso il Lingotto. Ma il legame di Dizzee con la Punto ha radici più profonde: la Fiat, infatti, era la macchina che il rapper guidava agli inizi e ascoltando il racconto di Nick Huggett, proprio dopo un'esibizione al Wembley Arena con Wiley, Dizzee salì sulla sua Punto prima di andarsene. DJ Slimzee, ovvero colui che lo passava a prendere per andare in studio, ne aveva una modificata con una dump valve. La Punto è parte dell’iconografia del grime ed ispirò una delle prime etichette della scena grime. Per la scena underground di Londra nei primi anni 2000, la Punto (e la sua declinazione Coupé, citata nel botta e risposta tra i ricordi sui modelli di fine anni '90) non era semplicemente un'utilitaria: era uno status symbol di strada, il mezzo su cui muovere i primi passi. Insomma, nulla di più urban. Nessun’altra quattro ruote può sintetizzare meglio lo spirito hip hop. Forse solo il mitico Pandino può rappresentare quell’immaginario almeno tanto quanto.

Il video di Rascal suscita anche un certo effetto amarcord, perché è lo stesso rapper che ricorda quando DJ Slimzee passava a prenderlo la domenica per andare negli studi di Rinse FM per il Perry and Go Show, o di quando persino una star come Wiley ne guidava una truccata. Piccoli aneddoti che trasformano una lamiera color “blu sprint” in una macchina del tempo. E nelle parole del rapper si evince anche un grande rispetto per il cult, infatti di fronte a un esemplare tenuto in condizioni impeccabili e dotato di un impianto audio “come si deve”.