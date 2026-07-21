Ha ragione Francesca Fagnani, la domanda sulla maternità di Marzullo durante la presentazione di “Mala” non andava fatta (e forse dovremmo smettere proprio di porla a tutte le donne)

“Che belva si sente?”

“Marzullo”.

Questa sarebbe la risposta perfetta che Gigi Marzullo potrebbe dare sullo sgabello più scomodo e temuto di Rai 2 dopo quanto successo sulla Costiera Amalfitana un paio di giorni fa. Anche se lo sgabello che Marzullo vorrebbe occupare forse non è quello dell’ospite. “Ma la vita è un sogno o sono i sogni che aiutano a vivere meglio?”.

E il sogno Marzullo lo espone sulla pubblica piazza, così come la belvata che rivendica: “Sto parlando con una belva, devo essere un po’ pungente”.

Questa la motivazione data alla domanda posta a Francesca Fagnani a Minori, durante la presentazione del nuovo libro della giornalista, Mala - Roma Capitale. Un libro che parla di criminalità organizzata, non un dettaglio in questa vicenda che sta facendo discutere il web.

La domanda invece, dichiarata pungente da Marzullo, non era altro che noiosa, sterile e sgradevole. Il conduttore chiede a Fagnani se le mancasse l’esperienza della maternità. Fagnani risponde con garbo, anche se comprensibilmente stizzita: “Rispondo solo per far felice te, ma quella sulla maternità è una domanda da non fare”.

Marzullo la ritiene una domanda pungente ed è proprio questo il punto. Se l’intento era quello di pungere, si presuppone che il sottotesto della domanda contenesse una provocazione. E a questo punto, facciamo noi una domanda a Marzullo: cosa c’è di pungente o provocatorio nel chiedere a una donna se le manca essere madre?

Fagnani gli risponde con la dialettica che la contraddistingue: “Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quella esperienza”. E prosegue ponendo l’accento su un passaggio fondamentale, che forse sfugge a Marzullo e a tutti coloro che si ostinano a porre la questione alle donne che non sono diventate madri: “La maternità si esplica in mille modi diversi: con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani”. Speravamo che non servisse specificarlo e invece no, nel 2026 serve ancora chiarire l’ovvio.

Persino il pubblico presente a Minori contesta la domanda inopportuna di Marzullo, sia uomini che donne fischiano per solidarietà a Fagnani. Di contro una signora delle prime file chiede a lui se è diventato padre. Paradossalmente quella signora, pur non essendo una giornalista, fa una domanda originale. Perché no, a un uomo non viene mai chiesto: “Perché non sei diventato padre?” oppure se gli manca non esserlo diventato. Perché della paternità non importa niente a nessuno e invece la maternità continua a diventare terreno di curiosità invadente e di voyeurismo?

La domanda di Marzullo era lecita? Certo, ogni domanda lo è, in nome della libertà. Ma in nome di quella stessa libertà resta criticabile, ma soprattutto indelicata e fuori contesto. La Fagnani era stata invitata a Minori per presentare un libro che ha tutt’altro tema, provare a portarsi a casa lo scoop da articolo di cronaca rosa è da giornalismo pigro, senza parlare del fatto che sposta il focus, togliendo valore al tema affrontato nel libro. Davvero quando abbiamo di fronte una donna che scrive di criminalità organizzata, la cosa più “pungente” che ci viene da chiederle è se le manca essere madre?