Robbie Williams e quel pezzo di coca in diretta? Signori, beccatevi la risposta del cantante [VIDEO]

Il problema, però, è che quella ricostruzione aveva un piccolo difetto: era completamente sbagliata. A mettere fine al teatrino ci ha pensato lo stesso Robbie Williams, scegliendo la strada più efficace possibile, ossia l'autoironia. In un video pubblicato sui social, il cantante compare sdraiato a letto, a torso nudo, con l'aria di chi si sta preparando a fare una confessione che fa sbavare il mondo del giornalismo e non solo. “Vorrei scusarmi per ciò che è caduto sul microfono ieri”, dice con tono volutamente drammatico. “Mi sono comportato in modo decisamente poco professionale e la gente è molto preoccupata per me”. Pausa. Poi arriva il colpo di scena: apre la bocca, mostra due mentine e conclude ridendo: “Ma va tutto bene... perché me ne sono rimaste altre”. Sipario.

La battuta ha fatto rapidamente il giro del web, trasformando quello che sembrava destinato a diventare l'ennesimo caso social in una gigantesca presa in giro collettiva. E in effetti è difficile immaginare una risposta migliore e invece di mettersi a discutere con chi aveva già emesso la sentenza, Williams ha lasciato parlare la caramella incriminata.

La vicenda, però, ha assunto un peso diverso anche per un motivo preciso. Robbie Williams non ha mai nascosto il suo passato complicato con le dipendenze. Negli anni ha raccontato apertamente gli eccessi vissuti durante il periodo di massimo successo, spiegando più volte di aver combattuto contro l'abuso di alcol e droghe. Una storia che non ha mai cercato di cancellare, anzi, ne ha parlato con una sincerità rara nel mondo dello spettacolo.

Proprio nelle ultime settimane, in un'intervista, aveva ribadito di essere sobrio da 25 anni. Aveva spiegato che non è tanto rinunciare all'alcol la parte difficile, quanto affrontare la vita per quella che è, senza scorciatoie. “Non credo che una giornata storta mi farebbe tornare alla cocaina”, aveva raccontato. “Oggi so convivere con certe emozioni e ho molta più fiducia in me stesso rispetto al passato”.

Forse è anche per questo che una parte del pubblico ha collegato troppo in fretta quei pochi fotogrammi al suo passato. Ma tra una vecchia dipendenza raccontata apertamente e una mentina che scivola sul microfono c'è una differenza piuttosto sostanziale.

La vera notizia, semmai, è un’altra: Robbie Williams ci ha perculati con una mentina. E anche oggi lo scoop domani.