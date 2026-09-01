Svolta clamorosa sull’omicidio di Tupac Shakur: finalmente c’è un colpevole, ma non sappiamo ancora chi lo ha ucciso

La notte dell'omicidio

Il 7 settembre 1996 Tupac è a Las Vegas. Ha 25 anni, è già una delle più grandi star del pianeta e si trova in città insieme a Marion “Suge” Knight, il fondatore della Death Row Records, per assistere all'incontro tra Mike Tyson e Bruce Seldon all'MGM Grand. Tyson vince rapidamente e, almeno in apparenza, la serata dovrebbe proseguire come una consueta celebrazione. Invece, all'interno dell’hotel, Tupac e alcuni uomini della sua entourage incrociano Orlando “Baby Lane” Anderson, membro dei South Side Compton Crips e nipote di Duane Davis. Tra i due gruppi scoppia una rissa e le telecamere dell'MGM Grand riprendono Tupac e i suoi mentre aggrediscono Anderson. Secondo la ricostruzione sostenuta dall'accusa, quella che poteva essere una semplice rissa diventa una questione di vendetta. Tupac e Suge Knight lasciano l'MGM Grand e si mettono in viaggio verso il Club 662, dove il rapper dovrebbe esibirsi quella sera.

La Cadillac bianca

Tupac è seduto sul sedile del passeggero di una BMW nera guidata da Knight. Poco dopo le undici di sera, mentre l’auto è ferma a un semaforo, una Cadillac bianca si affianca. Gli uomini a bordo estraggono le pistole e aprono il fuoco. Tupac tenta di spostarsi verso la parte posteriore della BMW, ma viene raggiunto da quattro proiettili: due al petto, uno alla mano e uno nella zona pelvica. Knight viene ferito, ma sopravvive. Tupac viene trasportato in ospedale e rimane in condizioni gravissime per sei giorni. Il 13 settembre 1996 muore. Ha 25 anni. Da quel momento nasce uno dei più celebri casi irrisolti della storia della musica contemporanea.

Chi c’era nella Cadillac?

La ricostruzione degli investigatori porta a quattro uomini presenti nella Cadillac: Terrence Brown alla guida, Duane Davis, DeAndre Smith e Orlando Anderson. Sono tutti legati ai South Side Compton Crips. Nessuno di loro, con l’eccezione di Davis, arriverà mai davanti a una giuria per rispondere della morte di Tupac. Anderson, il ragazzo aggredito poche ore prima all'MGM Grand, viene ucciso nel 1998 a Compton, durante una sparatoria collegata alla guerra tra gang. Ha appena 22 anni. La sua morte elimina dalla scena uno dei principali sospettati dell’omicidio e contribuisce a lasciare il caso in quella terra di nessuno in cui resterà per decenni: abbastanza elementi per costruire una storia, non abbastanza per trasformarla in una condanna.