1 settembre 2026

Allora è un vizio! MOW torna alla Mostra del cinema di Venezia come media partner dell’Isola Edipo. Interviste, film in anteprima e una settimana per godere della settima arte

1 settembre 2026

Meno uno alla Mostra del Cinema di Venezia. Meno uno ai giorni frenetici, caldi, senza limiti. Alle corse folli per prendere il battello la mattina presto, alle chiacchierate vista laguna, alle serate che non finiscono, perché a Venezia il tempo si disperde. MOW quest’anno è media partner dell’Isola Edipo, spazio in cui realizzeremo contenuti e interviste esclusive

Foto di Courtesy Ufficio Stampa / Valeria Necchio

Allora &egrave; un vizio! MOW torna alla Mostra del cinema di Venezia come media partner dell&rsquo;Isola Edipo. Interviste, film in anteprima e una settimana per godere della settima arte

Ci siamo, per il terzo anno di fila MOW è alla Mostra del cinema di Venezia. Quest’anno siamo media partner di Isola Edipo, uno spazio sempre più importante del Lido, luogo di eventi e incontri curato da Silvia Jop e dai direttori organizzativi Sibylle Righetti ed Enrico Vianello. MOW e Isola Edipo si erano incrociati un anno fa (ve ne avevamo parlato qui) e ci era già chiaro che eravamo sulla stessa frequenza: per l’edizione 2026 nata una media partnership che promette qualcosa di grande. Per la prossima edizione ci sarà da ridere. Letteralmente. Questo è il titolo della rassegna: Una risata vi seppellirà. “Saranno i comici, rappresentanti della capacità di irridere i poteri forti e le narrazioni dominanti, - ha spiegato Silvia Jop - a condurci verso un altro modo possibile di leggere il mondo. Assieme a loro, sarà il cinema affiancato dal teatro e dalla fotografia, a smontare una visione chiusa e asfittica della realtà, tra critica e surreale, per aprirsi a una polifonia di voci che ci aprono nuovi orizzonti, così come i numerosi ospiti del programma culturale di questa edizione riempiranno il bastimento di questo mondo capovolto, di tutto quello di cui abbiamo bisogno”. Ridere per svelare l’assurdità, dunque, e così rendere innocuo il potere. I giurati che quest’anno consegneranno il IX Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re, premio collaterale ufficiale di Biennale Cinema, saranno Lorenzo Maragoni, Monir Ghassem, Marco Ripoldi, affiancati da una Giuria giovani di sette studentesse e studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Senza dimenticare poi il vasto programma di proiezioni e momenti speciali in Sala Laguna (qui il sito e il programma di Isola Edipo). Ok, ma MOW, in tutto questo, che fa?

isola edipo
Isola Edipo / Riva Corinto Courtesy Ufficio Stampa

Ci faremo riconoscere, come sempre. Avremo una postazione in mezzo al prato a Riva Corinto (Via Falier), dove ci troverete a guardare il sole tramontare, a goderci una pausa dalle giornate piene e soprattutto realizzare interviste esclusive e shooting personalizzati ai registi in concorso a Venezia83 e a tutti i personaggi che animeranno la Mostra. In questo angolo all’aperto, dalla mattina alla sera, dopo le proiezioni, i talk e prima delle serate accoglieremo i nostri ospiti per parlare di cinema e di come vanno le cose là fuori, oltre i tappeti rossi del Lido. Insomma, faremo il nostro lavoro. Tutto questo vista Laguna, a Isola Edipo che crede nei giovani, nel cinema e nei valori seri che ci definiscono umani.

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