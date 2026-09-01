Allora è un vizio! MOW torna alla Mostra del cinema di Venezia come media partner dell’Isola Edipo. Interviste, film in anteprima e una settimana per godere della settima arte

Ci siamo, per il terzo anno di fila MOW è alla Mostra del cinema di Venezia. Quest’anno siamo media partner di Isola Edipo, uno spazio sempre più importante del Lido, luogo di eventi e incontri curato da Silvia Jop e dai direttori organizzativi Sibylle Righetti ed Enrico Vianello. MOW e Isola Edipo si erano incrociati un anno fa (ve ne avevamo parlato qui) e ci era già chiaro che eravamo sulla stessa frequenza: per l’edizione 2026 nata una media partnership che promette qualcosa di grande. Per la prossima edizione ci sarà da ridere. Letteralmente. Questo è il titolo della rassegna: Una risata vi seppellirà. “Saranno i comici, rappresentanti della capacità di irridere i poteri forti e le narrazioni dominanti, - ha spiegato Silvia Jop - a condurci verso un altro modo possibile di leggere il mondo. Assieme a loro, sarà il cinema affiancato dal teatro e dalla fotografia, a smontare una visione chiusa e asfittica della realtà, tra critica e surreale, per aprirsi a una polifonia di voci che ci aprono nuovi orizzonti, così come i numerosi ospiti del programma culturale di questa edizione riempiranno il bastimento di questo mondo capovolto, di tutto quello di cui abbiamo bisogno”. Ridere per svelare l’assurdità, dunque, e così rendere innocuo il potere. I giurati che quest’anno consegneranno il IX Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re, premio collaterale ufficiale di Biennale Cinema, saranno Lorenzo Maragoni, Monir Ghassem, Marco Ripoldi, affiancati da una Giuria giovani di sette studentesse e studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Senza dimenticare poi il vasto programma di proiezioni e momenti speciali in Sala Laguna (qui il sito e il programma di Isola Edipo). Ok, ma MOW, in tutto questo, che fa?
Ci faremo riconoscere, come sempre. Avremo una postazione in mezzo al prato a Riva Corinto (Via Falier), dove ci troverete a guardare il sole tramontare, a goderci una pausa dalle giornate piene e soprattutto realizzare interviste esclusive e shooting personalizzati ai registi in concorso a Venezia83 e a tutti i personaggi che animeranno la Mostra. In questo angolo all’aperto, dalla mattina alla sera, dopo le proiezioni, i talk e prima delle serate accoglieremo i nostri ospiti per parlare di cinema e di come vanno le cose là fuori, oltre i tappeti rossi del Lido. Insomma, faremo il nostro lavoro. Tutto questo vista Laguna, a Isola Edipo che crede nei giovani, nel cinema e nei valori seri che ci definiscono umani.