Andate al cinema (pure ad agosto) e guardate “One Night Only”: una storia folle di sesso nell’America puritana

Per arginare i disordini e i problemi provocati dall’infedeltà, ma soprattutto dalle gravidanze indesiderate, specie in giovane età, il Governo degli Stati Uniti decide, tramite un super decreto di stampo chiaramente antidemocratico, di vietare il sesso al di fuori del matrimonio: chi va a letto con qualcuno senza il sacro vincolo delle nozze finisce, letteralmente, in prigione. C’è però una sola deroga: una notte all’anno, otto ore di pura libido in cui, giustappunto, ci si può concedere con chi si vuole. Gli speciali “chip tatuaggio” che ogni cittadino americano ha al polso, e che indicano se sei sposato o nubile, diventano magicamente tutti verdi e dunque si può dare il via alla pazza gioia. L’innesco di One Night Only, la rom-com hollywoodiana firmata da Will Gluck e scritta da Travis Braun, aveva qualcosa di intrigante: un setting quasi distopico, in un’America profondamente puritana che, in nome del quieto vivere, rinuncia a una bella fetta di libertà in cambio di maggiore sicurezza sociale. La bontà del film sta tutta qui, nell’innesco, nelle due righe di trama che si possono leggere ovunque. Perché la commedia romantica con protagonisti Monica Barbaro e Callum Turner promette una notte della caccia, per citare Bloodborne, all’insegna del sesso matto e sfrenato e invece consegna un brodino annacquato di sentimentalismo da due soldi, romanticismo da cioccolatini e un senso generale di scoramento. La storia è una classica commedia degli equivoci: per ragioni diverse, lui viene lasciato temporaneamente dalla storica fidanzata, desiderosa di sperimentare il sesso extra-coppia, e lei viene mollata dall’amica che trova quasi subito il suo principe nella notte della “caccia”. Così Allie e Owen, in uno stile da commedia anni Cinquanta fuori tempo massimo, si rincorrono per tutta New York, passando da un date all’altro e raccogliendo una serie di partner occasionali uno più indecente dell’altro: c’è il prestigiatore di carte patetico, la bella al parco che si rivela una rapinatrice, l’affascinante e misterioso tedesco dal passato torbido e la cougar pronta a, quasi, tutto. Detto così, sembra una commedia leggera, divertente e pure un tantinello sexy. E invece, al netto di qualche battuta che può persino funzionare, forse, per un dodicenne nel 1997, quello che davvero manca al film è il protagonista principale: il sesso.