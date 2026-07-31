Siamo stati al concerto de I Cani al Mind Festival a Montecosaro e vi spieghiamo perché la musica di Niccolò Contessa somiglia a un’Odissea

Sul palco, il buio. La band, Contessa, coperti dalla notte, intanto, alle loro spalle, quel piccolo universo continuava a mostrarsi. Dietro la voce, da sfondo, i video. Mentre suonavano Il posto più freddo, Aurora: c'erano stelle che scomparivano, scritte, fotografie. Frammenti di cinema d’archivio, esperimenti di video arte e galassie in movimento perenne. E riprendendo quell'idea di viaggio, la musica de I Cani è quella che, pensandoci, ha accompagnato tante odissee personali. Quelle degli universitari in lotta con le proprie velleità, le crisi che a diciotto anni erano voragini, gli amori che non avevano senso e quelli che ci hanno devastato. In ogni situazione I Cani c'erano, c’era Contessa per calmare quel mare mosso con “tante onde da distinguere” (Calabi-Yau). Da quel lontano 2010 in cui è nato il progetto musicale che avrebbe rinnovato il panorama indie italiano, che ha interrogato la deriva dei sogni di tanti e la cultura pop di alcuni, i versi de I Cani hanno costruito, per chi li ha ascoltati e se ne è avidamente servito, le mura di una Itaca. Canzoni come posti di fiducia dove siamo tornati quando non si sapeva da che parte avrebbe guardato il destino.