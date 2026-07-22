Ma quanto spacca Dolcenera? Tutta la sua energia nella prima puntata di MOWscow Mule: Bruce Springsteen e la coscienza civile, il riconoscimento di Giuliano Sangiorgi e la musica per la rivoluzione

D’altronde da bambina era particolarmente introversa e silenziosa, come chi si prende il suo tempo per osservare e capire il mondo, per poi riuscire a raccontarlo attraverso la musica. In questa intervista percorriamo diverse tappe della sua carriera: non solo musica, ma anche impegno sociale e politico. A proposito di politica, la cantautrice racconta: "Per me i più grandi pensatori sono socialisti. La Schlein ha un atteggiamento che mi piace molto nei confronti dei diritti civili, mi serva accanto a questo una roba sociale, che stia accanto ai lavoratori. Sentire parlare Prodi non è come sentire parlare la Schlein, hanno attitudini differenti. Il mio must sarebbe avere tutti e due in uno". Anche la confessione che l’essere eclettica abbia potuto contribuire a non mantenere un pubblico fedele. I suoi dischi, infatti, rappresentano fasi molto diverse della sua carriera: dal rock alle sperimentazioni con i sintetizzatori, passando dalla musica leggera con toni più romantici. In un panorama discografico che premia la replicabilità e in cui agli artisti viene implicitamente chiesto di essere rassicuranti, Dolcenera è la voce fuori dal coro. L'artista ha attraversato anche la trap, ovviamente a suo modo, reinterpretando alcuni brani del genere nell'ep Regina Elisabibbi. Quando le chiediamo se lo abbia fatto per sfottere i trapper o perché ci abbia visto un potenziale, lei risponde: "Nessuna delle due. L'ho fatto per capirli. Per capire io devo suonarli, capirne il senso. C'è stata un'unione di generi impossibili, è stato quasi un esperimento sociologico. Ho capito una cosa negativa, cioè che c'è una certa generazione di persone che non ha speranza. Il concetto espresso è che ce la farà solo qualcuno e che il mondo è un ghetto in cui non c'è speranza. Il livello culturale è basso, così come l'energia. Trovo che sia la cosa più triste che esista, credere di non avere nessuna chanche nella vita. Ma mio Dio! Dov'è Bruce Springsteen? Dove sono quelli che ti fanno sperare che ci possa essere una speranza collettiva?". E alla domanda su chi comanda la musica, Dolcenera ha le idee chiare: "In questo momento comandano i soliti del mondo digitale. La caratterizzazione dell'umanità inserita in quel mondo". L'artista ha piena coscienza dell'attuale situazione sociale, ma non perde l'energia che serve per mantenere aperto quello spiraglio di speranza che guarda in avanti, senza farsi scoraggiare. E se non è rivoluzionario questo, cosa lo è? Quest'intervista è un viaggio che abbraccia ogni aspetto dell'individuo e della società, secondo la visione dell'ultima rivoluzionaria della musica italiana: Dolcenera.