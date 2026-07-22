22 luglio 2026

David di Donatello, nuovo direttore artistico gradito a Mollicone e Nastasi (SIAE), e presidente onorario un big internazionale? Vi diciamo i nomi che circolano negli ambienti romani. E intanto il ministro Giuli “non tocca palla”

22 luglio 2026

È il tempo delle trasformazioni all’interno del cinema italiano. Il nodo del cambiamento sono ancora i David di Donatello: quali sono i nomi che si fanno per la presidenza e la direzione artistica? Ecco quello che si dice negli ambienti romani della settima arte (mentre il ministro della Cultura Alessandro Giuli sembra non “toccare palla”). E come presidente onorario si parla di un grosso nome internazionale

Foto: Ansa

David di Donatello, nuovo direttore artistico gradito a Mollicone e Nastasi (SIAE), e presidente onorario un big internazionale? Vi diciamo i nomi che circolano negli ambienti romani. E intanto il ministro Giuli &ldquo;non tocca palla&rdquo;

È una partita ancora aperta quella per la direzione del David di Donatello. Di nomi se ne fanno tanti, ma qualcuno sembra più avanti degli altri. La Siae di Salvatore Nastasi ora è tra i membri fondatori della Fondazione, un’operazione che già il vecchio statuto permetteva e che è costata 300mila euro. Tra le ipotesi ora c’è quella di uno sdoppiamento delle due cariche, presidente e direttore artistico. Fino al 2026, entrambi i ruoli erano stati ricoperti da Piera Detassis. Da quanto ci risulta, Detassis avrebbe qualche chance di rimanere ma solo come presidente. Diversa la questione per la direzione artistica. I papabili, dicevamo, sono tanti: da Tiziana Rocca ad Antonio Monda. Ma il favorito ci dicono essere un altro. Gian Luca Farinelli è l’attuale direttore della Cineteca di Bologna, centro di eccellenza per il restauro cinematografico, nonché istituzione alla base del Cinema Ritrovato, tappa necessaria per i cinefili e gli appassionati di tutto il mondo. Una manifestazione anche questa che ha coinvolto autori di primo piano del cinema mondiale, da Wim Wenders a Damien Chazelle, da Francis Ford Coppola a Martin Scorsese, il quale peraltro siede nel comitato scientifico della Fondazione. Il pubblico risponde: sul sito del Ritrovato, infatti, si sottolinea come gli spettatori siano passati dai 130 mila del 2024 ai 140mila del 2025, fino ai 145mila di quest’anno. Farinelli ha anche già diretto la Festa del Cinema di Roma prima dell’arrivo del successore Nastasi, in carica dal 2024.

Martin Scorsese con Gian Luca Farinelli a Bologna
Martin Scorsese con Gian Luca Farinelli a Bologna Ansa

Un nome, quello del direttore della Cineteca di Bologna, sinonimo di stabilità e continuità. Resta da valutare la compatibilità dell'eventuale incarico con i suoi attuali ruoli. Una questione da chiarire, ma che nulla toglie al valore del profilo di Farinelli, in un momento in cui dai primi piani dell'industria italiana arrivano conferme: Paolo Del Brocco, a capo di Rai Cinema da 16 anni, resterà amministratore delegato. “In tutto questo il ministro Alessandro Giuli non tocca palla”. Nonostante il MiC sia entrato a sua volta nella struttura del David, a fare da regista sembra qualcun altro. “Un po’ Mollicone, un po’ Nastasi”, dicono le nostre fonti, “sono loro che si stanno muovendo”. La vera novità, però, riguarderebbe una terza carica dei David: quella di presidente onorario. L’idea che circola, sottotraccia, riguarda la nomina di un autore straniero, dal grande appeal internazionale. E qualcuno parla proprio di Martin Scorsese. Decisioni che saranno formalizzate nelle prossime settimane.

David di Donatello
I David di Donatello Ansa

Nomi e leggi: nel cinema italiano potrebbero cambiare presto entrambi. È notizia di questi giorni l’accordo sulla bozza da proporre alla Commissione cultura e poi da sottoporre alla discussione dei parlamentari. Una “larga intesa”, come evidenziato da Angelo Zaccone Teodosi di IsiCult, che però non rappresenta l’unica novità: nel “testo unificato” entreranno anche nuove indicazioni relative alle commissioni di esperti, gravemente danneggiate dai recenti scandali sull’erogazione dei fondi. “Non è solo una questione di linee guida: servirà una scelta di persone davvero competenti”.

https://www.youtube.com/watch?v=_Iq-3VyRFzM

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