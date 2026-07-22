David di Donatello, nuovo direttore artistico gradito a Mollicone e Nastasi (SIAE), e presidente onorario un big internazionale? Vi diciamo i nomi che circolano negli ambienti romani. E intanto il ministro Giuli “non tocca palla”

È una partita ancora aperta quella per la direzione del David di Donatello. Di nomi se ne fanno tanti, ma qualcuno sembra più avanti degli altri. La Siae di Salvatore Nastasi ora è tra i membri fondatori della Fondazione, un’operazione che già il vecchio statuto permetteva e che è costata 300mila euro. Tra le ipotesi ora c’è quella di uno sdoppiamento delle due cariche, presidente e direttore artistico. Fino al 2026, entrambi i ruoli erano stati ricoperti da Piera Detassis. Da quanto ci risulta, Detassis avrebbe qualche chance di rimanere ma solo come presidente. Diversa la questione per la direzione artistica. I papabili, dicevamo, sono tanti: da Tiziana Rocca ad Antonio Monda. Ma il favorito ci dicono essere un altro. Gian Luca Farinelli è l’attuale direttore della Cineteca di Bologna, centro di eccellenza per il restauro cinematografico, nonché istituzione alla base del Cinema Ritrovato, tappa necessaria per i cinefili e gli appassionati di tutto il mondo. Una manifestazione anche questa che ha coinvolto autori di primo piano del cinema mondiale, da Wim Wenders a Damien Chazelle, da Francis Ford Coppola a Martin Scorsese, il quale peraltro siede nel comitato scientifico della Fondazione. Il pubblico risponde: sul sito del Ritrovato, infatti, si sottolinea come gli spettatori siano passati dai 130 mila del 2024 ai 140mila del 2025, fino ai 145mila di quest’anno. Farinelli ha anche già diretto la Festa del Cinema di Roma prima dell’arrivo del successore Nastasi, in carica dal 2024.