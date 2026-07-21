Cos’è il paradiso? Bere litri di rosé a Porto Rubino, davanti a un caicco turco con Ditonellapiaga a cantare il fastidio

Non è facile per un cantante, che con l’ego che si ritrova vorrebbe solo far sentire la sua musica al pubblico, organizzare qualcosa in cui i grandi protagonisti sono i suoi colleghi. Renzo si prende gli angoli, i piccoli momenti. Non che l’ego gli manchi, eppure pare che goda della musica soprattutto in quanto rito collettivo. Al quarto bicchiere di rosé “Sessantanni” gli chiediamo cosa sia per lui il paradiso, visto che nella sua testa un concerto è portare la gente a sentire la musica su di un palco galleggiante di fronte al sole che scende nel porto di Otranto. “Il paradiso è l’attesa. Nel mio caso quando non ho nulla da recriminare e nulla da dimostrare, è un momento sospeso. Come quando sono in barca, da solo. Sono piccoli momenti che hanno qualcosa a che fare con la serenità, con la pace. Non tanto con la felicità. Quella roba lì per me è il paradiso. Una bella bolina… e una bella bollicina”.

DDuma, che è arrivata sul palco a piedi scalzi dopo aver vinto il contest “Ti Porto Rubino”, canta in dialetto con una voce potente, sembra antica. Più tardi Venerus si lancia in un set di quasi un’ora, a lui chiediamo come gli vengano le idee migliori: “Un po’ facendo, un po’ lavorando e un po’ entrando in quella risonanza in cui ti applichi tanto a qualcosa e lo reiteri in continuazione. È come se si generassero delle frequenze. Un po’ invece mi succede quando viaggio: quando guido mi vengono tanti pensieri, anche in maniera spontanea. Come se il cervello andasse in una stanza… quando sono alla guida ho accesso a questo luogo più facilmente”.