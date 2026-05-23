“Andrea Pazienza. Non sempre si muore”: perché la mostra al Maxxi è un atto di resistenza

Proprio ieri è uscito un vecchio video della Rai dedicato a lui, in cui Pazienza risponde così a una domanda: “Prima si diceva che ero velocissimo. Poi che ero lentissimo. La verità è che sono semplicemente folle”. Questa immediatezza, questo ritmo discontinuo, questa implacabile velocità unita alla sospensione, la sentiamo rimbombare attorno, chiamarci nei disegni, la vediamo apparire e scomparire nelle rapide interviste video che ci sono rimaste. Era veloce Paz, che in trentadue anni ci ha lasciato un’arte cinica, anarchica, “sbagliata”, forte, attenta, a volte dolorosa altre semplicemente fragile. Era veloce lui, ma non la sua mostra che va vista lentamente, per non rischiare di confondersi. Tanti sono i capitoli della carriera di Andrea Pazienza da conoscere.

Arriviamo così all'ultimo momento. Il più difficile da guardare, anche se lo si poteva prevedere. Siamo alla fine ma torniamo all'inizio, a quell’intervista che abbiamo citato più volte in cui Pazienza al conduttore televisivo comincia a parlare, per pochi istanti, degli artisti che muoiono giovani. Andrea Pazienza sarebbe morto a giugno di quello stesso anno, il 16 giugno 1988 a trentadue anni.