Il ritorno dei Måneskin: Sanremo ha bisogno di loro o sono loro ad avere bisogno del Festival?

“Quindi Marlena torna a casa”, cantava Damiano David da frontman dei Måneskin. Era il 2018 e la band romana era in piena fase evolutiva. Nel 2027, quasi dieci anni dopo, i Måneskin a casa ci tornano davvero e ad accoglierli sarà un freschissimo Stefano De Martino, che per il Festival di Sanremo 2027 non si accontenta di Dua Lipa, vuole anche loro. Era già nell'aria da diversi mesi.

Era il 2018 quando Marlena tornava a casa. L’anno prima i Måneskin si erano classificati secondi a X Factor: praticamente - data la consueta maledizione del vincitore del talent - avevano vinto. E infatti da lì la loro identità ha subito diverse mutazioni che li avrebbe trasformati da artisti di strada a band di successo mondiale. L’ascesa era già evidente, ma “l’anno zero” è stato il 2021. Quando una rock band si presenta sul palco dell’Ariston le opzioni sono due: o ne uscirà rovinata per sempre o quello diverrà il suo battesimo del fuoco. Nel caso dei Måneskin sappiamo bene com'è andata. Ai snob della rock music hanno sputato in faccia un Zitti e buoni, e con ancora il primo premio del Festival di Sanremo in mano, si sono ritrovati a competere all’Eurovision dello stesso anno, che li ha visti trionfare nuovamente. Da lì in poi è storia.

I Måneskin sono l’esempio perfetto di quanto possa essere importante una vetrina come quella dell’eurofestival. Sì, ma a Rotterdam senza un volo diretto da Sanremo, non ci sarebbero mai arrivati. X Factor, Sanremo, Eurovision: tre tentativi su tre centrati. Da una tripletta del genere non ci si poteva che aspettare che la band romana diventasse un prodotto musicale internazionale e, soprattutto in tempi impressionanti. E attenzione al tempo, perché questo più di tutti in questa storia fa la differenza.

Da concorrenti di un talent a star di livello mondiale: con I Wanna Be Your Slave entrano nelle classifiche britanniche e nella Top 10 UK, risultato storico per un gruppo rock italiano. Poi Beggin', una loro cover del 2017, esplode su Tik Tok e arriva nella Billboard Hot 100 raggiungendo il numero 15, mentre in diversi Paesi europei arriva addirittura al primo posto. E ancora il sogno americano. Nel giro di pochi mesi si ritrovano ad aprire per i Rolling Stones a Las Vegas e collaborano con Iggy Pop: il pubblico americano è conquistato. Ma l’America è pericolosa, sa dare con la stessa facilità con la quale sa togliere. Madison Square Garden sold out nel 2023 con il Rush! World Tour sembrava una promessa di successo eterno per i Måneskin. In Italia qualcuno già guardava all’ascesa rapida della band con sospetto. Per Gossip collaborano con Tom Morello. Il singolo Supermodel arriva al primo posto della Billboard Alternative Airplay, mentre nel 2023 arriva perfino la nomination ai Grammy come Best New Artist: i Måneskin si erano presi tutto, cosa mancava? E il punto è proprio nella risposta a questa domanda: non mancava più niente.