Altro che Ranucci! Il vero dramma è la Rai che toglie Geppi Cucciari da “Un giorno da pecora” per “ragioni editoriali”

A cuccia, Cucciari! Oggi è proprio un giorno da cani. Sicuramente senza Geppi Cucciari non sarà più Un giorno da pecora. Il programma radiofonico vede oggi l’addio di colei che lo ha condotto per undici anni insieme a Giorgio Lauro. La motivazione della Rai? Serviva una conduttrice disponibile per tutta la stagione e per via degli impegni legati a Splendida cornice, Cucciari non avrebbe potuto garantire tale impegno. Si parla di “ragioni editoriali” ed è già stata annunciata la sostituta: Nancy Brilli. Era già nell'aria. “L'Italia s'è destra”, aveva pubblicato Brilli in seguito alla vittoria di Meloni alle elezioni del 2022. E l’attrice non ha mai nascosto la sua simpatia per Giorgia. Da qui a definirla dichiaratamente di destra ce ne passa (forse), ma è innegabile che dopo il recente sfratto a Ranucci da Report, questa ulteriore spinta a cacciare dalla Rai i conduttori politicamente schierati desta un legittimo sospetto.

Cucciari è nota per le sue battute molto critiche verso esponenti del governo, mentre Brilli lo sostiene neanche troppo moderatamente. Ragioni editoriali o ragioni politiche, dunque? Quest’altra vicenda si inserisce in un disegno che ha tutta l’aria di essere un rituale di TeleMeloni. E se questa vi sembra una teoria da complottisti solo perché Splendida cornice rimarrà un programma di Geppi Cucciari, vi rispondiamo con un aggettivo gelese: sarebbe troppo “purcariusu”. Traduco: sarebbe troppo esplicito. Procedere per gradi rende tutto molto meno esplicito. Togliere a Cucciari anche Splendida cornice sarebbe stato un segnale fin troppo evidente. Molto più discreto, invece, è cominciare da un programma alla volta, lasciando intatto quello che, se venisse rimosso, renderebbe il disegno politico decisamente più difficile da nascondere. E mentre qualcuno piange ancora per Ranucci, la Rai ha già scelto il prossimo guaio; perché sì, abbassare la voce di Cucciari è quella che si dice essere una zappa sui piedi.

Almeno Ranucci ha contribuito a farsi buttare fuori, diciamolo. Con la vicenda di Lavitola ha dato un grande assist inconsapevole alla Rai. Ma la storia di Geppi Cucciari che perde Un giorno da pecora per “ragioni editoriali” ci convince proprio poco poco. Inoltre, vederla salutare Lauro in camicia bianca, chignon e infradito, mentre carica le valigie in macchina è un messaggio potente, che lascia intravedere un "lieve" dissenso. Il reel, infatti, è stato pubblicato dalla stessa Cucciari sul suo profilo Instagram: una canzone francese come sottofondo malinconico e una caption molto chiara: “Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un giorno da pecora con Splendida cornice e altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali”. Il dispiacere di Geppi è ben espresso nel resto della didascalia. Chi sa leggere tra le righe, legga e si faccia un’idea. E chi ancora crede che la politica si disinteressi dei media e che quindi questo sfratto sia solo un caso, si svegli.