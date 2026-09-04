Avete mai pogato sul country? Con J-Ax ora si può. In “Vita Morte Miracoli” non ci sono virgole né congiunzioni: si ascolta tutto d’un fiato

In questo disco c’è tutto. Parla della vita, di ogni sua sfaccettatura. Anzi, no: è esattamente Vita Morte Miracoli. Avete letto bene, senza nessuna “e” di congiunzione. Ax lo scrive tutto d’un fiato, seguendo il solito flusso che lo contraddistingue dagli Articolo 31 in poi. Ma il suo non è più il flow del ragazzetto ribelle che voleva fare il rap in Italia, con i dread e tutto il resto. A dire il vero non lo è già da un bel pezzo. Il suo è il racconto in musica di un artista fatto e finito, ma che ha ancora un database di parole da combinare e cantare. Con il solito graffio nella voce e una dialettica semplice, precisa. E questo disco l’essenza di J-Ax la racconta eccome. Lo storytelling porta la sua firma e lo capiamo già solo leggendo i testi, ma il bello arriva quando premiamo play.

La prima traccia, Odio la gente, è un vero e proprio inno all’odio. Un po’ come avevano fatto i Bluvertigo nel 1995 con Iodio. Anche J-Ax usa questa traccia come lista di cose che andrebbero depennate; in primis proprio la gente. E anche questo non è un semplicistico “odio tutti” decantato da una persona frustrata e infelice, anzi, Ax lo dice a chiare lettere: “Sinceramente non sono depresso, frustrato. Odio tutti felicemente”. Ammette (a differenza di chi mente) di essere una pessima persona e in questa ammissione scomoda c’è una libertà rara, che oggi, complice anche il mondo dei social, viene negata a favore di una positività imposta che genera un perbenismo nauseante. In questa prima traccia si potrebbe facilmente identificare la “morte” presente nel titolo del disco, ma in realtà c’è la “vita”: quella vera, cruda e narrata con legittimo cinismo. E attenzione perché questa sonorità country sarà presente in diverse canzoni del disco, in alcune tracce più e in altre meno. A J-Ax sono sempre piaciuti i crossover: ha unito rap e rock e ora rap e country.

Italia Starter Pack l’abbiamo già ascoltata all’ultimo Festival di Sanremo. Come lo descrivi un periodo storico brutto? Con una canzone brutta, volutamente brutta che fa “Pappapparappa”. Qui Ax ha ripreso le fila de L’italiano medio e stavolta lo ha fatto scegliendo una cifra stilistica diversa: se il brano del 2004 era intonato con energia e un’ironia che celava rabbia, tipica degli Articolo 31, Italia starter pack è ancora più incazzata, anche se potrebbe non sembrarlo. E la scelta di una melodia country, totalmente fuori dalle tendenze contemporanee, è la forma di protesta più potente che il brano porta con sè.



Ma è nel brano omonimo del disco che J-Ax le suona di santa ragione. Qui batteria e violino predominano e l’artista sembra rivolgersi principalmente ai giovani che seguono i trend più beceri, in realtà, ancora una volta, la sua è una denuncia più ampia: il finanziamento di armi, l’hating, il capitalismo. Questa è tutta la merda che fa incazzare Ax, che nutre il suo cinismo e per questo può dirsi ancora vivo. Forse anche autodistruttivo, sì. Ma ancora affamato di vita. Forse in questo brano c’è un invito latente ad essere come lui. Perché se questa società tende a lobotomizzarci, a questo punto viva anche la rabbia, che distrugge sì, ma per ricostruire da zero.

E mentre tutto intorno diventa rosa, mentre ogni cosa deve fare hype, mentre le donne gareggiano per somigliare le une alle altre, J-Ax fa una dichiarazione sfrontata e a tratti anche un po’ cazzona: F.R.&G.N.A. è questa cosa qui. Una dedica a una donna rock che si gira dall’altra parte e alza il dito medio se si tratta di mode. Una donna libera, anche sessualmente, selvaggia e per questo pura. Non è la donna di Instagram, è quella con cui condividi la vita vera, che spesso ha anche il sapore di merda, ma se condivisa con lei diventa il sapore di “una birra gelata dopo uno schifo di giornata”. La sonorità? Un tuffo nello J-Ax dei primi anni 2000.

Alessandro Aleotti è del 1972 e lui le mode non le ha mai seguite. La verità che canta emerge anche dal brano successivo: Pelle, ossa ed All Star. E quale titolo più emblematico per descrivere la carnalità con la quale Ax vive la musica e quindi la vita? Perché in lui le due cose vanno di pari passo e in questo brano più che mai emerge. In quello che potremmo definire un autoritratto da sopravvissuto che ripercorre tutto senza rinnegare niente. Che parla di tutto ciò che è cambiato, tranne una cosa: la voglia di cambiare. E questo disco ce ne dà prova.

