Geppi, no, “Ballando con le stelle” non è la tua “Splendida cornice”: ti vogliamo troppo bene per vederti giudice su Rai1

La Cucciari tra Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, giurata che deve seminare pepe nelle dinamiche di coppia tra un paso doble e una bachata, un cha cha e un valzer: Geppi, non lo fare. Non lo fare mai.

Comprensibile che la Carlucci pensi a un personaggio pungente come la comica, dato che la poltrona rimasta vacante è, da dieci anni a questa parte, sinonimo di discussioni, osservazioni appuntite che, quando si innescano, finiscono per diventare tormentoni. Ne sono un esempio Asia Argento, Alba Parietti e, nell'ultima edizione, Barbara D'Urso (altra ipotesi al bancone circolata in questi giorni): quando c'era un precedente, la Carlucci ci si è spesso insinuata rendendo il, ma soprattutto “la” precedente, concorrente. Ecco: si capisce perché la Carlucci pensi alla Cucciari. Perché urge personaggio con lo sguardo affilato e la battuta pronta: in questo senso, la Cucciari è un nome perfetto, in quanto capace di destreggiarsi tra il pubblico nazionalpopolare di Sanremo o di Amici e quello di nicchia di Splendida cornice.

Ma può essere il bancone di Ballando la “cornice” giusta per lei? Geppi Cucciari può reggere tutto, palette comprese, ma non è così che vogliamo ricordarla. Non in uno show ormai imbolsito, a cui rimangono da offrire più le discussioni della giuria che lo spettacolo del ballo. In una Rai Tre che perdeva pezzi uno dopo l’altro, Splendida Cornice non è stata solo un innesto fortunato: è stato uno spazio di sperimentazione, dove la Cucciari e i suoi autori hanno potuto creare una tv sì culturale, ma non per questo polverosa.