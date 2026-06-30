Geppi, no, “Ballando con le stelle” non è la tua “Splendida cornice”: ti vogliamo troppo bene per vederti giudice su Rai1

Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere, anche se sono solo ipotesi. Anche se in tempi di telemercato vale tutto, da Stefano Coletta possibile conduttore di Chi l'ha visto? fino a Milo Infante piazzato a Mediaset, dove è pronto a insidiare il trono della cronaca nera made in Gianluigi Nuzzi. Capita così che nella consueta girandola di voci più o meno confermate, papabili sostituzioni, passaggi da un'azienda all'altra, tra un Amadeus che chiude in anticipo il contratto con il gruppo Discovery e una Selvaggia Lucarelli ormai a tutti gli effetti volto Mediaset, appaia la notizia che non ti aspetti: Geppi Cucciari a Ballando con le Stelle. E no, non come concorrente: in sostituzione della Lucarelli che, appunto, è già volata nelle Filippine per girare la nuova edizione de L'Isola dei Famosi per Canale 5.
La Cucciari tra Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, giurata che deve seminare pepe nelle dinamiche di coppia tra un paso doble e una bachata, un cha cha e un valzer: Geppi, non lo fare. Non lo fare mai.
Comprensibile che la Carlucci pensi a un personaggio pungente come la comica, dato che la poltrona rimasta vacante è, da dieci anni a questa parte, sinonimo di discussioni, osservazioni appuntite che, quando si innescano, finiscono per diventare tormentoni. Ne sono un esempio Asia Argento, Alba Parietti e, nell'ultima edizione, Barbara D'Urso (altra ipotesi al bancone circolata in questi giorni): quando c'era un precedente, la Carlucci ci si è spesso insinuata rendendo il, ma soprattutto “la” precedente, concorrente. Ecco: si capisce perché la Carlucci pensi alla Cucciari. Perché urge personaggio con lo sguardo affilato e la battuta pronta: in questo senso, la Cucciari è un nome perfetto, in quanto capace di destreggiarsi tra il pubblico nazionalpopolare di Sanremo o di Amici e quello di nicchia di Splendida cornice.
Ma può essere il bancone di Ballando la “cornice” giusta per lei? Geppi Cucciari può reggere tutto, palette comprese, ma non è così che vogliamo ricordarla. Non in uno show ormai imbolsito, a cui rimangono da offrire più le discussioni della giuria che lo spettacolo del ballo. In una Rai Tre che perdeva pezzi uno dopo l’altro, Splendida Cornice non è stata solo un innesto fortunato: è stato uno spazio di sperimentazione, dove la Cucciari e i suoi autori hanno potuto creare una tv sì culturale, ma non per questo polverosa.
È invece una tv stantia quella dello show di Rai Uno, nonostante i tentativi di rivitalizzare il format attraverso la scelta dei concorrenti.
Di volta in volta infatti, rodata la giuria, lo show ballerino di Rai Uno ha puntato molto sulle storie dei protagonisti più che sullo show, cedendo appunto anche a quelle discussioni e polemiche, talvolta anche tra giurati, che a dispetto della confezione tutta lustrini, non rendono la tv di Milly Carlucci poi così diversa da quella di Maria De Filippi. E va bene che Geppi qualche incursione non l'ha mai disdegnata, De Filippi compresa, ma ha sempre funzionato perché era l'elemento esterno che quella tv la dissacrava, che la metteva a nudo.
Geppi Cucciari giurata? No grazie, finirebbe per essere una giurata brillante, ma ingranaggio di quella stessa tv da cui, invece, ha marcato la distanza con Splendida Cornice. Geppi, questo non ce lo devi fare.