Rkomi come Marty McFly ritorna al futuro. La DeLorean è la scaletta di una data live: “A Milano” non sarà solo il nuovo ep

Come in Ritorno al futuro, quando Marty McFly e il Dottor Emmett Brown finiscono a rimettere mano al passato per sistemare il presente senza sapere davvero cosa cambierà nel futuro, anche qui si torna indietro nel tempo, ma non con una DeLorean: con la scaletta di un concerto.

Rkomi è Marty McFly. E ha deliberatamente deciso di farci godere. Noi lo sapevamo che la libidine sarebbe durata più degli otto minuti di A Milano, il freestyle pubblicato da Mirko quasi una settimana fa, dopo che era stato spoilerato a frammenti nelle settimane precedenti.

E infatti Mirko lo ha fatto: ha annunciato una data: 3 novembre al Fabrique di Milano. “Ma proprio al Fabrique?” gli scrive qualcuno tra i commenti sotto il post di Instagram. E lui sa bene come rispondere: “Perché nel mio quartiere, la scelta di Milano e nessun’altra città è puramente emotiva. Chi dovrà prendere un treno potrà vivere al massimo i migliori peggiori hotel di Calvairate, bere i migliori caffè di Vito e farsi sistemare i capelli da Toni”.

Niente di più real. Niente di più street. “Torno in zona, la mia zona”: così il rapper annuncia l’evento. Mica le dicerie dei trapper di quartiere che vivono a CityLife.Ma la vera chicca è la scelta della scaletta: Rkomi ha annunciato che il 3 novembre canterà solo brani tratti dai primi album: Daisen Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, che sarà anche il titolo del nuovo ep in uscita dopo l’estate.

Per i fan di Mirko questo è un sogno che si realizza. Un po’ come fu per la reunion dei Club Dogo dieci anni dopo. Erano anni che la fanbase glielo urlava a gran voce. Tutti volevano il Mirko degli esordi, quello delle rime storte, delle parole emotive, l’inventore della voce biascicata.

La carriera di Rkomi si divide in due e con questa unica data al Fabrique riprende proprio dalla prima parte, si ferma ad Ossigeno ep, salta la fase pop e torna al nuovo album in prossima uscita.

“Vuoi me al primo album? Comprati il primo album”, era un verso di Così non va dall’album Botox di Night Skinny. E con questo verso pensavamo che Rkomi non avesse mai più guardato indietro. Tra duetti con le pop star italiane e partecipazioni al Festival di Sanremo, avevamo pensato di essersi giocati un player di punta della scena urban. Avevamo pensato che il mainstream avesse inghiottito anche lui. E invece.