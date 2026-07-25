Come si vive in Corea del Nord? Con il libro "Nulla da invidiare" Barbara Demick racconta il Regno Eremita ai raggi X. Tra rituali, marce e privilegi (per pochi)

Se volete sapere qualcosa di più sulla Corea del Nord lasciate perdere le decine di saggi che promettono di svelarvi i segreti di un Paese blindato. Il più delle volte sono infatti volumi sensazionalistici scritti da chi, non solo non ha mai messo piede neanche per sbaglio a Pyongyang e dintorni, ma che, nella migliore delle ipotesi, ha elaborato le opere dal suo ufficio di New York, Londra o Parigi. Nell'epoca dell'hype si fa quel che si può: si intercetta un tema che attira i lettori e si buttano giù fiumi di inchiostro fini a se stessi. Ecco, dicevamo, che se avete intenzione di farvi un'idea di quello che c'è oltre il 38esimo parallelo potete imboccare due strade: leggere Mow (che sul tema ha dedicato fior di approfondimenti e interviste sul campo) oppure divorarvi l'ultimo libro di Barbara Demick, da poco pubblicato in Italia da Iperborea con traduzione di Valentina Ricci: "Nulla da invidiare Vite normali in Corea del Nord". Partiamo da un punto fondamentale: Demick, giornalista americana del Los Angeles Times e collaboratrice del New Yorker, ha scritto l'opera nel 2010. E cioè quando il Paese era davvero isolato, al potere c'era Kim Jong Il - il padre dell'attuale leader Kim Jong Un - e la capitale Pyongyang era ancora una città simil sovietica, senza scaglie di modernità e circondata da un alone di oppressione. Sia chiaro: non che oggi, nel 2026, la Repubblica Popolare Democratica di Corea si sia trasformata in un'Ibiza asiatica. Ma, assicurano esperti e analisti, a quanto pare la situazione è molto cambiata rispetto alle descrizioni fatte da Demick.