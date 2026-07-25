Perché nessuno scrive su quale nave gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco ad Hormuz? O perché nessuno lo sa, oppure perché, se è come diciamo noi è meglio restare in silenzio

Un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato verso le tre del mattino (2:48 per l’esattezza, ora italiana) all’Associated Press che la nave mercantile “Lavine” aveva tentato di forzare il blocco già altre quattro volte. L’equipaggio era già stato avvertito, ma non aveva obbedito agli ordini e, di conseguenza, le forze militari statunitensi hanno deciso di aprire il fuoco sulla sala macchine, neutralizzando l’imbarcazione. Il video dell’attacco non è ancora stato diffuso e non si sa se vi siano feriti oppure no. L’incidente è avvenuto nel mare dell’Oman dopo la tredicesima notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, alle prese con attacchi militari nei confronti delle roccaforti americane del Golfo Persico. Ecco, però qui c’è un piccolo problema. Siamo sicuri che si tratti proprio della “Lavine”, e non della “Levin” battente bandiera camerunense e di proprietà indiana? Konstantin Toropin dell’Associated Press riferisce che la nave in questione sarebbe la petroliera mercantile "Lavine", un nome corrispondente a una VLCC con numero IMO 9177686. Poiché la nave con numero IMO 9177686 non ha una cronologia AIS di recenti attività commerciali in Medio Oriente, è possibile che il nome riportato sia un caso di omonimia.