Fiorello ha le palle: detta legge in Rai ed è l’unico che si prende la prima serata alle 20:30 (da vero Tony Montana)

L’anno scorso, quando ho partecipato alla festa di TV Sorrisi e Canzoni a Milano, tra gli ospiti c’era uno scatenato Rosario Fiorello. Oltre alle gag esilaranti, gli era stato chiesto se sarebbe mai tornato in prima serata su Raiuno con uno show tutto suo alla Stasera pago io. In quel momento conduceva Viva Radio2 all’alba e spiegava che i suoi orari erano ormai settati per quella trasmissione: lui si svegliava molto presto e andava a dormire molto presto. Di lì a poco sarebbe iniziata La Pennicanza, sempre al sorgere del sole. Eravamo in molti a pensare che Fiorello ad un orario così insolito fosse “sprecato”. Ma per lui l’idea di tornare a condurre una prima serata, quando oggi la prima serata inizia alle 21:30 inoltrate, era un’ipotesi lontana.
Aveva esplicitamente detto che se non lo avessero fatto iniziare ad un orario decente, non avrebbe neppure valutato la proposta, ma fino a quel momento non sembrava possibile prenderla in considerazione. Ma chiamarsi Rosario Fiorello ha un vantaggio: si possono dettare patti e condizioni persino con la Rai. Si può persino smarcarsi dal nuovo punto di riferimento, nonché prossimo conduttore di Sanremo, Stefano De Martino, che con i suoi pacchi, alla fine dei conti, domina ogni sera la vera prima serata di Raiuno.
Se sei Rosario Fiorello puoi permetterti di dire: o così o niente. I dirigenti Rai hanno dovuto ascoltarlo, perché avere Fiorello in prima serata significa dominare i palinsesti. Se lo showman siciliano torna in prime time dopo tutti questi anni, inoltre, tutto si fa ancora più atteso perché ci si aspettano nuove imitazioni e una comicità adattata ai tempi, da cui Fiore ha molto da cui trarre spunto, “diciamolo” (detto alla Ignazio La Russa).
A Fiorello non è mai servito mascherarsi per imitare qualcuno: storiche le sue imitazioni di Riccardo Cocciante o Franco Califano, o quella dello stesso La Russa, per citarne qualcuna. Quando pensi a una prima serata di Fiorello, non ti vengono in mente grandi scenografie: lui basta da solo al centro della scena e di tutto ciò che c’è o non c’è intorno non te ne accorgi nemmeno. L’ultima volta che lo abbiamo visto in prima serata, il suo era un ruolo marginale, in teoria, ossia accanto all'amico Amadeus al Festival di Sanremo. Ma nonostante Fiorello non fosse il direttore artistico, ha dovuto dosare la sua presenza sul palco per non togliere la scena all’amico.
Rosario Fiorello ha le palle. E un curriculum tale da poter dettare le regole anche nella TV pubblica. Fa strano pensare che per Fiorello la prima serata riesca tranquillamente ad iniziare alle 20:30, mentre conduttori e attori che hanno lavorato per mesi e mesi a serie TV si lamentano per l’inizio alle 21:30. Di recente anche Elena Sofia Ricci ha espresso dissenso per questa nuova modalità di gestione che penalizza intere équipe di produzione delle serie TV.
Sia le prime serate della Rai che quelle di Mediaset hanno subito il colpo in fatto di ascolti TV in questi anni. Chiaramente non è possibile comprendere se e quanto il fattore orario contribuisca al successo o meno di un prodotto televisivo, ma sicuramente in questo caso la protesta dell’attrice e di tanti altri è condivisa ampiamente dal pubblico. In questi anni le TV hanno ignorato questa richiesta collettiva, favorendo i programmi che anticipano la prima serata: Affari tuoi per Raiuno e La ruota della fortuna per Canale 5. Fatta eccezione per il prodotto di punta, ossia il Festival di Sanremo, che inizia sempre alle 20:30, in Rai attualmente non c'erano, prima di quello di Fiorello, altri programmi televisivi a cui venisse riservato un trattamento privilegiato.
Per Mediaset è lo stesso: l’unica per cui viene fatta eccezione è Maria De Filippi, che con i suoi programmi riesce ad iniziare un po’ di minuti in anticipo rispetto agli altri. Allora, la domanda è: ci sono sempre figli e figliastri? Più o meno. La verità è che ci sono personalità televisive che hanno più potere di un’intera rete. Quindi ai dirigenti conviene abbassare la testa quando arriva un nome potente come Rosario Fiorello o Maria De Filippi.
Domenica 18 ottobre inizierà il nuovo show in prime time (quello vero) di Fiorello. Il nome dello show non è ancora noto. Nel promo c’è lui che arriva e prova a sedersi a un tavolo; poi una voce fuori campo recita: “Questo non è Brad Pitt”. Da questo promo si lascia intendere che ci sarà quel solito essenzialismo alla Fiore, che non ha bisogno di inventarsi format per essere protagonista. Con Fiorello funziona così: minima spesa, massima resa. La Rai questo lo sa, per questo gli conviene chinarsi di fronte al re. L’avrà corteggiato a lungo e alla fine ha dovuto cedere: e che 20:30 siano.
Rosario Fiorello è Tony Montana: è così potente da poter dire "si fa come dico io" esattamente come il celebre gangster. E noi di un ritorno come questo, in questo stile, non possiamo che godere copiosamente.