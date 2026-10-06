Fiorello ha le palle: detta legge in Rai ed è l’unico che si prende la prima serata alle 20:30 (da vero Tony Montana)

L’anno scorso, quando ho partecipato alla festa di TV Sorrisi e Canzoni a Milano, tra gli ospiti c’era uno scatenato Rosario Fiorello. Oltre alle gag esilaranti, gli era stato chiesto se sarebbe mai tornato in prima serata su Raiuno con uno show tutto suo alla Stasera pago io. In quel momento conduceva Viva Radio2 all’alba e spiegava che i suoi orari erano ormai settati per quella trasmissione: lui si svegliava molto presto e andava a dormire molto presto. Di lì a poco sarebbe iniziata La Pennicanza, sempre al sorgere del sole. Eravamo in molti a pensare che Fiorello ad un orario così insolito fosse “sprecato”. Ma per lui l’idea di tornare a condurre una prima serata, quando oggi la prima serata inizia alle 21:30 inoltrate, era un’ipotesi lontana.

Aveva esplicitamente detto che se non lo avessero fatto iniziare ad un orario decente, non avrebbe neppure valutato la proposta, ma fino a quel momento non sembrava possibile prenderla in considerazione. Ma chiamarsi Rosario Fiorello ha un vantaggio: si possono dettare patti e condizioni persino con la Rai. Si può persino smarcarsi dal nuovo punto di riferimento, nonché prossimo conduttore di Sanremo, Stefano De Martino, che con i suoi pacchi, alla fine dei conti, domina ogni sera la vera prima serata di Raiuno.