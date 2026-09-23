Tutto quello che vi siete persi dalla “nostra” Mostra del Cinema: le interviste a Isola Edipo e Venezia83 che non è mai finita davvero (anche dopo dieci giorni)

Sono passati dieci giorni che sembrano anni interi dalla fine della Mostra del Cinema di Venezia. Un evento che si dilata come si dilatano le ore impiegate nel trascorrerlo. Un’edizione, quella del 2026, seriamente ricca di film memorabili: tra gli altri, la venuta di un nuovo Nanni Moretti con Succederà questa notte, l’acclamatissimo Wild Horse Nine di Martin McDonagh e l’ipnotico Bucking Fastard di Werner Herzog. Meno star sul red carpet, più magnetismo sullo schermo e la stessa frenesia della prima volta, della prima Mostra. Al nostro fianco, torna il talentuoso gruppo di MBU Celebrity Glam che, nella sua postazione, ci ha offerto momenti di pausa e di attenzione. In tempi record, tra make-up e hair styling personalizzati, ha restituito un po’ di leggerezza tra le nostre espressioni provate. Con la cura messa al primo posto, ancora prima del risultato. Durante il giorno, abbiamo girovagato per quelle due o tre piccole vie del Lido di continuo, vie in cui si concentrano lo spettacolo, il cinema, il gossip, e la vita. Abbiamo mangiato a orari indefiniti (quando era possibile cibarsi di qualcosa) e ci siamo abbandonati beatamente nelle braccia (e nelle sedute) di Isola Edipo al tramonto, al termine del giorno. Il tempio delle nostre interviste speciali, e non solo. Isola Edipo (luogo di eventi e incontri curato da Silvia Jop e dai direttori organizzativi Sibylle Righetti ed Enrico Vianello) che, in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha presentato “Una risata vi seppellirà”. Citando il famoso motto anarchico, questa edizione ha invitato a riflettere su come l’ironia e la risata possano svelare l’assurdità del potere e disinnescarne le imposizioni. In giuria per decretare lo speciale premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re, ve lo ricordiamo, c’erano Monir Ghassem, Lorenzo Maragoni e Marco Ripoldi.

E a proposito di libertà, dicevamo: qui abbiamo realizzato le nostre interviste insieme agli scatti della fotografa Marta Mancuso, shooting, chiacchierate vista Laguna, sotto la pioggia o al calare della luna. Sono passati da noi Francesca Comencini, Paolo Strippoli, Liliana Fiorelli, Rodrigo D’Erasmo e molti altri. Chiacchierate più vicine a confessioni: tante, piccole confessioni sugli eventi, sui dubbi, sui film, sulle questioni aperte là fuori. Più occasioni per incontrarsi: questo è quello che abbiamo fatto. Perché è sempre a Venezia che ci si ritrova.