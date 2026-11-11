Rkomi e Jake La Furia sono ancora i “Bastardi di Milano” e dimostrano che, X Factor o no, non rinnegano la strada. L’eredità dei Club Dogo è in buone mani

C’è stato un tempo non molto lontano in cui chi scrive buttava giù qualche rima sui type beat e pure sulle instrumental più iconiche del rap italiano: MI Bastard era tra queste. Difficile classificare le produzioni di Don Joe perché un producer di questo calibro è quasi impossibile da eguagliare. Ma esistesse una classifica dei beat su cui Il Don ha messo la mano, MI Bastard starebbe nella top 3. Così come è vero che Vile denaro - album in cui è contenuta - è da considerarsi tra i migliori album dei Club Dogo. Mentre i Dogo facevano capolino su MTV con Mi hanno detto che…, c’era Guè con le treccine, Jake totalmente antiestetico per i canoni della TV del tempo e un Don Joe che zitto zitto cambiava per sempre il mondo delle produzioni italiane. E poi c’era una MI Bastard, che voleva essere scovata nello stesso disco.
E allora come si fa a non amare Bastardi di Milano di Rkomi? Qui non solo Robert Ner ha utilizzato i campionamenti del brano originale, ma Mirko ha convocato pure Jake La Furia che, come sempre, è entrato sulla strofa come un goleador che entra in campo all’ultimo minuto e segna il gol decisivo: “Più aspetti il futuro più il futuro sarà corto frate”. Qui c’è l’effetto nostalgia, lo ammettiamo. Ma non è solo quello: è che Rkomi, da un po’ di tempo, sembra sapere bene cosa sta facendo. Tolto il periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023, dove è passato dalla giuria di X Factor per poi sperimentare un duo iper pop con Irama nel joint album No stress, Mirko Martorana è tornato ad essere Rkomi, quello degli esordi e di questo presente duramente hip hop. Ha dimostrato che si può passare dal lato della borghesia, senza per questo smettere di sporcarsi le scarpe sull’asfalto.
Sia chiaro: Rkomi ormai è talmente una certezza che Jake La Furia è solo un plus. Lui questo pezzo poteva rapparlo da solo, tanto più su una clearance come questa. Nei versi di Rkomi, tra le righe, ci sono le recenti proteste dei ragazzi in strada: è un rap che sa da che parte stare e su chi puntare il dito e non di certo al popolo, come certi ex colleghi di rime di bancone di X Factor che ora girano in giacca e cravatta ai festini della politica italiana.
Ma chi l’ha detto che i rapper che passano dal bancone della giuria di un talent perdono lo smalto? Se ascoltate Bastardi di Milano, vi accorgerete che non è affatto così. E che gli artisti veri sanno giocare al gioco del pop, senza per questo perdere la loro identità. D’altronde Jake ci ha perculati per anni con le canzoni latinoamericane: credevate che fosse finito e invece eccolo qua, ancora una volta sul trono degli intoccabili del rap italiano. Ce lo diceva già nel 2013 in Musica commerciale: “Faccio musica commerciale perché mi piace farvi incazzare”. Ma qualcuno ancora non gli credeva. Quando poi è tornato con i Club Dogo e ancor prima nel joint album con Emis Killa (17) abbiamo capito che di Jake potevamo fidarci. E possiamo fidarci anche ora che giudica i concorrenti di X Factor: Jake non si è mai imborghesito come televisione vuole, è ancora lo stesso La Furia che impartisce lezioni di incastri ai nuovi rapper flosci e accanto a Rkomi, ancora una volta ci sta da Dio. A firmare il loro incontro più memorabile era stato Night Skinny, in una delle tracce del disco di Jake, Fame. In quel caso la ciliegina sulla torta era stato Gué. L’ultimo giorno del mondo avrebbe potuto essere benissimo quello in cui abbiamo finito di ascoltare il featuring.
Che Rkomi sia l’erede di un rap che sa ancora combattere, ce lo dicono proprio i Dogo che lo hanno consacrato. Milano e una visione di Milano in comune. Con Bastardi di Milano, Rkomi entra ufficialmente nella crew dei Dogo e ci suggerisce che possiamo stare tranquilli: la “Dogocrazia” è ancora viva e in buona salute. Jake potrà anche fare il cazzone su Sky; Gué potrà anche fare featuring con Vannacci (in lista manca solo lui), ma i Club Dogo vivono ancora. E vivono in rapper come Rkomi, come Ernia e come chiunque abbia ancora molto da dire su Milano senza scadere nei cliché.
Del resto, oggi si parla continuamente di Milano come di un Far West metropolitano, dei problemi legati alla sicurezza, delle baby gang, delle metropolitane scure e delle periferie raccontate dai tg come teatri di guerra. Ma la vera anima nera della città, quella che i media generalisti non capiscono e riducono a semplice cronaca nera, il rap l’ha sempre raccontata con un codice diverso, fatto di dettagli e ombre del realismo urbano.Milano è uno yin e yang dove il bene e il male sono il decoro e la violenza, che si compenetrano fino a diventare la stessa cosa. È la città che ti vende il sogno di giorno e ti chiede il conto la notte, ed è proprio in questo margine d'ombra che nasce la narrativa più autentica del rap.
Nella copertina del singolo, una vecchia Fiat Panda rossa ribaltata e appesa a dei ganci: Rkomi si ripara sotto l’auto mentre fuori è buio e piove. Quale migliore immagine per sintetizzare il verso con il quale Mirko chiude Bastardi di Milano: “Non esisterebbe una cosa come la sicurezza senza l’oscurità. Non esisterebbe Milano senza l’oscurità”.