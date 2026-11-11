Rkomi e Jake La Furia sono ancora i “Bastardi di Milano” e dimostrano che, X Factor o no, non rinnegano la strada. L’eredità dei Club Dogo è in buone mani

C’è stato un tempo non molto lontano in cui chi scrive buttava giù qualche rima sui type beat e pure sulle instrumental più iconiche del rap italiano: MI Bastard era tra queste. Difficile classificare le produzioni di Don Joe perché un producer di questo calibro è quasi impossibile da eguagliare. Ma esistesse una classifica dei beat su cui Il Don ha messo la mano, MI Bastard starebbe nella top 3. Così come è vero che Vile denaro - album in cui è contenuta - è da considerarsi tra i migliori album dei Club Dogo. Mentre i Dogo facevano capolino su MTV con Mi hanno detto che…, c’era Guè con le treccine, Jake totalmente antiestetico per i canoni della TV del tempo e un Don Joe che zitto zitto cambiava per sempre il mondo delle produzioni italiane. E poi c’era una MI Bastard, che voleva essere scovata nello stesso disco.

E allora come si fa a non amare Bastardi di Milano di Rkomi? Qui non solo Robert Ner ha utilizzato i campionamenti del brano originale, ma Mirko ha convocato pure Jake La Furia che, come sempre, è entrato sulla strofa come un goleador che entra in campo all’ultimo minuto e segna il gol decisivo: “Più aspetti il futuro più il futuro sarà corto frate”. Qui c’è l’effetto nostalgia, lo ammettiamo. Ma non è solo quello: è che Rkomi, da un po’ di tempo, sembra sapere bene cosa sta facendo. Tolto il periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023, dove è passato dalla giuria di X Factor per poi sperimentare un duo iper pop con Irama nel joint album No stress, Mirko Martorana è tornato ad essere Rkomi, quello degli esordi e di questo presente duramente hip hop. Ha dimostrato che si può passare dal lato della borghesia, senza per questo smettere di sporcarsi le scarpe sull’asfalto.