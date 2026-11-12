Delitto di Arce: l’appello bis sulla morte di Serena Mollicone? La vera chiave è il (non)suicidio di Santino Tuzi (che s’è sparato senza lasciare impronte sull’arma)

Nell’aula dell’appello bis, il luogotenente del Ris Rosario Casamassima ha ribadito la compatibilità tra i micro-frammenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della ragazza, i residui trovati sui capelli e la porta della caserma. È il pilastro dell’accusa contro l’ex comandante Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, imputati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere dopo l’annullamento in Cassazione delle precedenti assoluzioni. Ma la prova materiale da sola non può bastare a sciogliere ogni dubbio se resta opaco il ruolo del testimone decisivo. Sta tutto nei giorni compresi tra il 28 marzo 2008, quando Tuzi ruppe sette anni di silenzio riferendo di aver visto entrare Serena in caserma alle undici del mattino senza vederla uscire e la successiva ritrattazione maturata dopo un colloquio intercettato con il maresciallo Vincenzo Quatrale, prima dello sparo che pose fine alla sua esistenza.

Su quella morte si fronteggiano oggi tre ricostruzioni inconciliabili, ciascuna carica di conseguenze dirette sulla sorte degli imputati. Sulla memoria storica della vicenda. Su quello che è successo davvero a Serena. Insomma: sulla verità. La prima lettura è quella istituzionale del suicidio maturato in un contesto di pressione psicologica e ambientale. Secondo questa ricostruzione, il brigadiere avrebbe ceduto al peso di un segreto trattenuto per troppo tempo, schiacciato dal timore di essere incastrato e dal conflitto tra il dovere verso la giustizia e la lealtà verso l’ambiente della caserma, come emergerebbe anche dalle confidenze raccolte dal maresciallo Gabriele Tersigni, al quale Tuzi aveva espresso la paura di finire nei guai e aveva confermato il riconoscimento della ragazza attraverso la descrizione degli abiti ritrovati in un bosco a Fontecupa.