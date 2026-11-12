Delitto di Arce: l’appello bis sulla morte di Serena Mollicone? La vera chiave è il (non)suicidio di Santino Tuzi (che s’è sparato senza lasciare impronte sull’arma)

Venticinque anni e una miserabile verità che nessuno vuole ammettere: per capire chi ha ucciso Serena Mollicone bisogna prima stabilire come è morto davvero il brigadiere Santino Tuzi. L’hanno pensato e insinuato in molti. Noi, adesso, ci assumiamo la responsabilità di dirlo esplicitamente. Perché dopo venticinque anni di processi, perizie opposte, assoluzioni ribaltate e un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, la verità sul delitto di Arce resta incagliata sempre lì: nella morte del brigadiere trovato senza vita nell’aprile del 2008. Sì, in aula si è tornati a discutere dei frammenti di legno e delle viti ossidate della porta dell’alloggio di servizio della caserma dei carabinieri, ma la partita giudiziaria e umana si gioca attorno a quell’uomo che per primo collocò la diciottenne all’interno della stazione dell’Arma la mattina del primo giugno 2001.
Nell’aula dell’appello bis, il luogotenente del Ris Rosario Casamassima ha ribadito la compatibilità tra i micro-frammenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della ragazza, i residui trovati sui capelli e la porta della caserma. È il pilastro dell’accusa contro l’ex comandante Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, imputati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere dopo l’annullamento in Cassazione delle precedenti assoluzioni. Ma la prova materiale da sola non può bastare a sciogliere ogni dubbio se resta opaco il ruolo del testimone decisivo. Sta tutto nei giorni compresi tra il 28 marzo 2008, quando Tuzi ruppe sette anni di silenzio riferendo di aver visto entrare Serena in caserma alle undici del mattino senza vederla uscire e la successiva ritrattazione maturata dopo un colloquio intercettato con il maresciallo Vincenzo Quatrale, prima dello sparo che pose fine alla sua esistenza.
Su quella morte si fronteggiano oggi tre ricostruzioni inconciliabili, ciascuna carica di conseguenze dirette sulla sorte degli imputati. Sulla memoria storica della vicenda. Su quello che è successo davvero a Serena. Insomma: sulla verità. La prima lettura è quella istituzionale del suicidio maturato in un contesto di pressione psicologica e ambientale. Secondo questa ricostruzione, il brigadiere avrebbe ceduto al peso di un segreto trattenuto per troppo tempo, schiacciato dal timore di essere incastrato e dal conflitto tra il dovere verso la giustizia e la lealtà verso l’ambiente della caserma, come emergerebbe anche dalle confidenze raccolte dal maresciallo Gabriele Tersigni, al quale Tuzi aveva espresso la paura di finire nei guai e aveva confermato il riconoscimento della ragazza attraverso la descrizione degli abiti ritrovati in un bosco a Fontecupa.
La seconda ipotesi porta la firma del criminologo Carmelo Lavorino, consulente della difesa Mottola, che non entra nel merito della natura suicidaria del gesto, ma ne ribalta completamente il movente. In questa prospettiva Tuzi non avrebbe mai visto Serena entrare in caserma quel giorno per incontrare Marco Mottola. Sarebbe invece caduto nella trappola di un bluff investigativo sul ritrovamento di tracce biologiche della giovane, decidendo di mentire e di deviare i sospetti verso un innocente pur di coprire un patto segreto stretto con una terza persona o terze persone. Quella strana morte sarebbe dunque il risultato del crollo dell’autostima, del senso di colpa per una menzogna ritenuta ormai irreparabile e di una fragilità personale aggravata da vicende sentimentali private.
Poi c’è una terza via. A tracciarla è stata la consulenza balistica del perito Dario Sangermano, posta a fondamento, ormai qualche mese fa, anche di una istanza di riesumazione della salma depositata in Procura. E’ una linea (sempre sostenuta anche dalla figlia, Maria Tuzi) che respinge il suicidio stesso. Soprattutto se considerato come l’estremo gesto di un brigadiere custode di segreti torbidi o protagonista di relazioni clandestine. Quella consulenza mette nero su bianco anomalie incompatibili col suicidio: la traiettoria del proiettile, la posizione dell’arma, l’appuntamento che il militare aveva fissato poco prima di essere trovato morto, la promessa fatta alla figlia (se vuoi tornare a lavorare posso pensare io al tuo bambino), e, soprattutto, l’assenza di impronte sulla pistola. Un quadro che riapre lo scenario dell’omicidio mascherato da suicidio per mettere a tacere un testimone ormai diventato pericoloso. Signori, finché non verrà chiarito quale di queste tre ricostruzioni corrisponda ai fatti, ogni sentenza sul delitto di Arce resterà esposta al dubbio, perché Garlasco sta dimostrando che la scienza non può bastare e che gli uomini che indagano nel nome della scienza non sono esenti (come tutti) dalla fallibilità umana (al di là delle schegge sulle porte).