Cos’è l’Alleanza Islamica di Milano finita nella lista nera dell’Egitto sulle entità terroristiche in Europa

L’Alleanza islamica d’Italia, che sulla propria pagina Facebook si presenta come “un’associazione italiana di carattere religioso, senza scopo di lucro e di pubblica utilità, che opera per preservare la presenza islamica in Italia”, è stata inserita per cinque anni nelle liste egiziane delle entità terroristiche. A Milano la sua sede di viale Monza ha ospitato altre realtà del mondo islamico locale, tra cui i Giovani Musulmani d’Italia, l’Associazione donne musulmane d’Italia e il Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano (Caim). Nel panorama nazionale è vicina all’Ucoii, la principale unione delle comunità islamiche italiane: nel 2016 il presidente di quest’ultima, Ezzedin Elzir, risultava tra i membri del suo Consiglio dei saggi. È un’associazione nota negli ambienti islamici milanesi, ma anche controversa. L’Arrabita al Islamiya fi Italia, questa la denominazione araba del gruppo, infatti non è nuova a queste accuse. Nel novembre 2014 era stata aggiunta nella lista delle organizzazioni terroristiche stilata dal governo degli Emirati Arabi Uniti, insieme a gruppi jihadisti già tristemente noti a livello internazionale, come l’Isis, Al Qaeda nel Maghreb islamico, Ansar al-Sharia in Libia, Ansar in Libano, Boko Haram in Nigeria e Ansar al-Islam in Iraq. Nel gennaio 2015, secondo quanto riportato dal sito Redattore Sociale, l’allora presidente Mohamed Ibrahim aveva respinto ogni legame con il terrorismo, contestando l’assenza di prove e annunciando iniziative contro la decisione emiratina. Più di recente, nel giugno 2026, è stata inclusa tra le cinque sigle che un rapporto del governo israeliano ritiene riconducibili alla galassia dei Fratelli Musulmani in Italia, insieme a Ucoii, Giovani Musulmani d’Italia, Istituto Bayan e Associazione dei Palestinesi in Italia. MOW ha tentato di contattare l’associazione per raccogliere una replica e conoscere la sua posizione sul nuovo provvedimento egiziano, ma non è riuscito a parlare con alcun rappresentante.
La decisione dei giudici egiziani fa parte di un’operazione giudiziaria di più ampia portata, che coinvolge complessivamente 35 organizzazioni e 36 individui, ritenuti presumibilmente legati a vario titolo alla Fratellanza musulmana. Il provvedimento è stato emesso dalla Seconda sezione penale di Badr del Tribunale penale del Cairo, in primo grado, nell’ambito del procedimento n. 11108 del 2026. La sentenza dispone l’inserimento delle organizzazioni nell’elenco delle entità terroristiche e dei singoli individui nella lista dei terroristi, per entrambi i casi con una validità di cinque anni. Nel documento figurano diverse istituzioni, associazioni e sigle islamiche che hanno sede in Paesi europei. Tra queste anche il Consiglio dei musulmani d’Europa, comprese le sue diverse articolazioni nazionali, l’organizzazione Musulmani di Francia, la Lega musulmana britannica, l’Associazione musulmana svizzera e la Comunità islamica in Germania. Compaiono nella lista nera anche le associazioni musulmane di Svezia, il Consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca insieme al Consiglio europeo degli imam, il Consiglio europeo delle famiglie musulmane, il Consiglio europeo per il Sacro Corano, il Consiglio europeo delle donne musulmane, il Forum islamico europeo degli studenti e l’Istituto europeo di Scienze umane, incluse le sue diverse sedi sparse sul territorio. Oltre agli enti che le autorità egiziane riconducono all’area del radicalismo islamico, il provvedimento colpisce 36 individui. Tra questi spiccano figure di rilievo come Anas Osama Tawfiq al-Tikriti, attivista e accademico iracheno-britannico, fondatore ed ex presidente della Muslim Association of Britain (MAB) e amministratore delegato della Cordoba Foundation di Londra; Ibrahim Farouq Muhammad al-Zayat, esponente di spicco dell’associazionismo islamico in Germania e in Europa, già presidente della Comunità islamica in Germania (IGD) e coinvolto nella gestione di diverse organizzazioni europee; Hussein Muhammad Muhammad Muhammad Halawa, segretario generale del Consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca (ECFR), con sede a Dublino. Nell’elenco compaiono inoltre Wissam al-Bardawil e Abdel Aziz Muhammad Abdel Aziz Ibrahim, noto anche con il nome di Hamza Korkmaz. Con la sentenza pronunciata nell’udienza di martedì 10 novembre 2026, la Corte ha disposto la pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale egiziana (Al-Waqa’i’ al-Masriyya), con le conseguenze giuridiche che ne derivano.