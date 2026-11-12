Cos’è l’Alleanza Islamica di Milano finita nella lista nera dell’Egitto sulle entità terroristiche in Europa

L’Alleanza islamica d’Italia, che sulla propria pagina Facebook si presenta come “un’associazione italiana di carattere religioso, senza scopo di lucro e di pubblica utilità, che opera per preservare la presenza islamica in Italia”, è stata inserita per cinque anni nelle liste egiziane delle entità terroristiche. A Milano la sua sede di viale Monza ha ospitato altre realtà del mondo islamico locale, tra cui i Giovani Musulmani d’Italia, l’Associazione donne musulmane d’Italia e il Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano (Caim). Nel panorama nazionale è vicina all’Ucoii, la principale unione delle comunità islamiche italiane: nel 2016 il presidente di quest’ultima, Ezzedin Elzir, risultava tra i membri del suo Consiglio dei saggi. È un’associazione nota negli ambienti islamici milanesi, ma anche controversa. L’Arrabita al Islamiya fi Italia, questa la denominazione araba del gruppo, infatti non è nuova a queste accuse. Nel novembre 2014 era stata aggiunta nella lista delle organizzazioni terroristiche stilata dal governo degli Emirati Arabi Uniti, insieme a gruppi jihadisti già tristemente noti a livello internazionale, come l’Isis, Al Qaeda nel Maghreb islamico, Ansar al-Sharia in Libia, Ansar in Libano, Boko Haram in Nigeria e Ansar al-Islam in Iraq. Nel gennaio 2015, secondo quanto riportato dal sito Redattore Sociale, l’allora presidente Mohamed Ibrahim aveva respinto ogni legame con il terrorismo, contestando l’assenza di prove e annunciando iniziative contro la decisione emiratina. Più di recente, nel giugno 2026, è stata inclusa tra le cinque sigle che un rapporto del governo israeliano ritiene riconducibili alla galassia dei Fratelli Musulmani in Italia, insieme a Ucoii, Giovani Musulmani d’Italia, Istituto Bayan e Associazione dei Palestinesi in Italia. MOW ha tentato di contattare l’associazione per raccogliere una replica e conoscere la sua posizione sul nuovo provvedimento egiziano, ma non è riuscito a parlare con alcun rappresentante.